Це в руках Трампа, – Пристайко назвав справді дієві методи тиску на Росію

Поки Дональд Трамп намагається вести переговори з Владіміром Путіним та вірить, що Росія хоче миру, у нього є кілька дієвих методів тиску на країну-агресорку. Мовиться не лише про економічний аспект.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, ексміністр закордонних справ України Вадим Пристайко, зауваживши, що це і військова допомога Україні. Крім цього, один з методів полегшить надання підтримки нашій країні іншим партнерам.

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Справді дієві методи тиску на Росію від США

За словами дипломата, США справді мають методи тиску на Росію. По-перше, мовиться про економічні санкції, які є дуже дієвими. Зараз російські економічні радники хапаються за голову та намагаються пояснити Путіну, чому економічна ситуація в Росії йде не в ту сторону, в яку хоче російський диктатор.

Однак це повільний інструмент. От, наприклад, використання прибутків із заморожених російських активів – це серйозний інструмент. Це грандіозні суми. За різними оцінками, до 300 мільярдів доларів,

– наголосив він.

Пристайко пояснив, що якби Україна отримала ці кошти, це б зняло тягар з країн-партнерів та з їх державних бюджетів.

Цікаво! Фінляндія приєдналася до ініціативи ЄС та буде надавати Україні військову допомогу з доходів від заморожених активів Росії. На цю ініціативу виділили 90 мільйонів євро.

Ба більше, в руках Трампа – можливість збільшення постачання нашій країні військової допомоги. Мовиться про винищувачі F-16, бойові машини Bradley та калібри для артилерії. США також можуть допомогти українським розробникам безпілотників не лише фінансуванням, а й компонентами.

Ці всі речі Трамп може зробити одним махом пера. Це в руках Трампа,

– підсумував дипломат.

До речі, видання The Wall Street Journal повідомило, що з 2022 року Україна значно наростила виробництво зброї – з 1 мільярда доларів до 35 мільярдів. Попри це, Київ потребує допомоги США та інших західних союзників. Зокрема, йдеться про боєприпаси та перехоплювачі для ППО.