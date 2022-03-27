Тисяча хорів у Європі та Латинській Америці заспіває за мир в Україні

Після повномасштабного вторгнення Росії до України у світі виник рух "Хори за мир". У неділю, 27 березня, збереться тисяча хорів, щоб співати за мир.

Для участі зареєструвалися 805 хорів в Іспанії, 160 в Португалії та 52 у восьми інших країнах Європи та Латинської Америки. Спів лунатиме в 185 містах.

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Співаки виступатимуть переважно опівдні за місцевим часом. За ними можна стежити онлайн на вебсайті руху corosporlapaz.org.

"Хори за мир народилися внаслідок війни в Україні. Вони просять миру в Україні та всіх інших забутих війнах у світі", – сказав учасник одного з мадридських хорів Хуан Ігнасіо Гарсія Мостасо.

Яку пісню виконають

Учасник хору також розповів, що рух заснували 5 березня, коли деякі хори в Мадриді співали за мир в українській війні. Головною піснею, яку виконають у неділю є Dona Nobis Pacem на латині ("Дай нам мир").

Треба пам'ятати, що війна в Україні дуже близько,

– сказав генеральний координатор групи та хоровий керівник у Мадриді Маріано Гарсія.

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