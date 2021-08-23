Тисяча людей співали "Червону руту": буковинці встановили рекорд України

У Чернівцях провели наймасовіший творчий флешмоб з нагоди 30-річчя Незалежності. Учасникам заходу вдалося встановити рекорд України.

Майже тисяча людей зібралися, аби виконати пісню "Червона рута". Масштабне дійство відбулося на Центральній площі міста.

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Хто взяв участь у рекордному флешмобі

Аби додати колориту, учасники флешмобу оділи вишиванки. Участь у заході взяли чимало обласних мистецьких колективів, серед них – дитячі гуртки.

Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів. Вони підтвердили, що кількість учасників флешмобу сягала майже 1 000.



Співочий флешмоб у центрі Чернівців / Фото Суспільного

Легендарна "Червона рута": що відомо про пісню

Джерело: "Вікіпедія"