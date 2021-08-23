Тисяча людей співали "Червону руту": буковинці встановили рекорд України
23 серпня 2021 , 14:14Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Чернівцях провели наймасовіший творчий флешмоб з нагоди 30-річчя Незалежності. Учасникам заходу вдалося встановити рекорд України.
Майже тисяча людей зібралися, аби виконати пісню "Червона рута". Масштабне дійство відбулося на Центральній площі міста.
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Хто взяв участь у рекордному флешмобі
Аби додати колориту, учасники флешмобу оділи вишиванки. Участь у заході взяли чимало обласних мистецьких колективів, серед них – дитячі гуртки.
Досягнення зафіксували представники національного реєстру рекордів. Вони підтвердили, що кількість учасників флешмобу сягала майже 1 000.
Співочий флешмоб у центрі Чернівців / Фото Суспільного
Легендарна "Червона рута": що відомо про пісню
Джерело: "Вікіпедія"
- Одна з найвідоміших українських пісень у світі. Володимир Івасюк написав її у 1970 році, коли навчався у Чернівецькому медичному інституті.
- Вперше пісню почули у прямому ефірі телепрограми "Камертон доброго настрою". Сам Івасюк та Олена Кузнецова виконали її на Театральній площі.
- "Червону рута" полюбили фанати українського футболу. Вболівальники виконують її перед та під час футбольних матчів національної збірної.