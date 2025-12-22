З високою ймовірністю росіяни завдадуть масованого удару перед Новим роком, – військовий експерт

Росія може накопичувати дрони для нової хвилі атак, і пауза в масованих обстрілах не завжди означає спад активності. Напередодні свят усе частіше з'являються сигнали, що ворог готує черговий удар.

Про ймовірність масованої атаки перед Новим роком в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. Він пояснив, чому нинішня тиша в небі може бути частиною підготовки до масштабних запусків.

Дивіться також Найближчими днями росіяни можуть завдати масованого удару по Україні, – Зеленський

Чи справді росіяни накопичили тисячі дронів перед новим ударом?

Росіяни останніми днями рідше били по Києву масовано, але це не означало, що ресурс зник. На думку Павла Нарожного, зменшення кількості пусків могло свідчити про накопичення, бо зазвичай запускають десятки дронів на добу. Він також зауважив, що оцінки виробництва завжди приблизні, бо ґрунтуються на неповних даних.

Їх виробництво на місяць оцінюють приблизно в 3,5 – 4 тисячі штук. Тут є похибка на 15 – 20%, бо ці оцінки спираються на не дуже точні дані,

– сказав Нарожний.

Він наголосив, що у повідомленнях останніх днів фігурувала цифра 60 – 70 дронів на добу. Це могло бути ознакою того, що частину запасу тримають для кількох великих хвиль, а не витрачають рівномірно. Водночас такі висновки треба робити обережно.

Є ознаки того, що вони накопичили до декількох тисяч штук. Це абсолютно реально,

– зазначив Нарожний.

Попередні роки показували схожий сценарій, коли під кінець року Росія завдавала сильніших ударів. Йдеться лише про високу ймовірність на основі попереднього досвіду.

Ймовірність доволі висока, що під Новий рік ми побачимо доволі серйозний удар. Але це не закон і не закономірність,

– наголосив він.є

Проте прогнози не мають підміняти базову обережність. Реагувати на сигнали тривоги потрібно завжди, незалежно від того, чи були атаки напередодні.

Реагувати на сигнали повітряної тривоги треба завжди. В ідеалі спускатися в укриття, мінімум вийти в коридор і дотримуватися правила двох стін, щоб між вами і потенційним ударом не було вікна,

– сказав Нарожний.

Мінімальний варіант безпеки це правило двох стін і жодних вікон між людиною та потенційним ударом.

Останні новини щодо дронових атак і протиповітряної оборони