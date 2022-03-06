Страждають разом із нами, – Верещук звернулась до країн через гуманітарні коридори

Україна намагається відкрити гуманітарні коридори, однак через окупантів це знову не вдається. Хоч серед українців у гарячих точках, як-от Маріуполь, є і чимало іноземців.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук через це звернулась до посольств багатьох держав. Вона закликала їх допомогти принаймні своїм громадянам, інформує 24 канал.

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Верещук: Ми всю ніч листувались із посольствами

Також Верещук зауважила, що хоче окремо торкнутись проблеми саме іноземних студентів, яких, імовірно, в Україні перебуває найбільше. Міністерка перерахувала країни, з яких їх найбільше:

Туреччина;

Пакистан;

Індія.

"Усього це більше ніж 2000 тисяч громадян іноземних країн, які сьогодні страждають від холоду, голоду та обстрілів разом з українськими студентами, жінками, дітьми та людьми похилого віку", – наголосила вона.

Також Верещук звернулась до посольств, а також представників влади більшості країн та ще раз закликала їх до допомоги у протистоянні з окупантами. "Ми всю ніч мали з вами листування, як врятувати та евакуювати ваших громадян", – пригадала міністерка.



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