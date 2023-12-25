У Мексиці тисячі мігрантів вирушили маршем до кордону США

У Мексиці на Різдво тисячі мігрантів вирушили маршем до кордону США. Усі вони протестують проти проти посилення правил виданння транзитних дозволів у Мексиці.

Участь у марші беруть представники 24 країн. Його назвали "Вихід з бідності".

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До кордону США рухаються тисячі мігрантів, які перебувають транзитом на тривалому шляху до США. Місцеві ЗМІ повідомляють, що участь у марші беруть приблизно 8 тисяч людей. Серед них – представники країн Африки та Азії.

Протестувальники стартували з міста Тапачула (Мексика). Серед них є й зовсім маленькі діти.

Причиною маршу стало те, що влада Мексики хоче посилити міграційне законодавство. Зокрема, мігранти стверджують, що їм перестали видавати дозволи на транзит через країну. Водночас деталей наразі не розкривають.

Понад 60 мігрантів затонули біля узбережжя Лівії

ЗМІ припускають, що така політика країни може бути пов'язана з вимогою США зменшити потік нелегальних мігрантів.

У грудні 2023 року десятки мігрантів затонули біля узбережжя Лівії. Офіційну заяву зробила місцева Міжнародна організація з міграції. Відомо, що серед жертв були діти. Люди намагалися виїхати з міста Зуара на півночі Лівії.

На щастя, декому з тих, хто був на човні, вдалося врятуватися.