Тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час, – ЗСУ показали гарячі подарунки для загарбників
Джерело:фейсбук Генштаб ЗСУ
Російський агресор переоцінив свої сили та надто сильно недооцінив силу армії України. Українські військові показали зброю, якою відправлятимуть ворога в пекло.
Росіянам буде "тепло"
У Генштабі ЗСУ заявили, що втрати Росії за 5 днів кривавої війни складають майже 200 танків та близько 850 ББМ.
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В українській армії підготували багато гарячих подарунків, якими відправлятимуть кожного окупанта на той світ. Там подякували партнерам за військову підтримку.
А тисячі NLAW та Javelin ще чекають на свій час. Дякуємо нашим іноземним партнерам за підтримку та позицію. Готуємо подарунки загарбникам,
– йдеться у повідомленні.
"ПОВЕРЬТЕ – ВАМ БУДЕТ ТЕПЛО И ХОРОШО!", – звернулися у Генштабі ЗСУ до окупантів російською.
Озброєння ЗСУ / Фото з фейсбуку Генштабу ЗСУ
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