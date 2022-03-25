Тисячі людей вийшли на мітинг за Україну у Варшаві: щемливе відео

У Варшаві 25 березня відбувся масштабний мітинг на підтримку України. Люди заспівали український гімн та вкотре закликали закрити небо.

Підтримати Україну прийшли тисячі людей, повідомляє 24 канал. Вони влаштували перформенс у пам'ять про загиблих та лягли на землю у центрі польської столиці.

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Люди принесли з собою тематичні плакати. Зокрема, портрет Володимира Зеленського, виконаний синьо-жовтими барвами.

Учасники мітингу прославляли ЗСУ, просили закрити небо над Україною та закликали Джо Байдена надати Україні більше зброї. Згодом люди запалили ліхтарики.

Мінтинг на підтримку України у Варшаві / Фото Софії Мінджоси

У Варшаві люди прийшли підтримати Україну: дивіться відео