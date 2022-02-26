Тисячі тіл, – Кислиця в ООН розповів світу, що може зупинити окупантів
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що Росію може зупинити хіба тисячі тіл, які вирушать у трунах назад до своїх матерів у Росії.
Про це Кислиця сказав на засіданні Радбезу ООН, повідомляє 24 канал.
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Що може зупинити війну? Це тисячі тіл, які вирушать у труни назад до своїх матерів у Росії. Тисячі людей приєднуються до оборони своєї країни,
– наголосив постійний представник України в ООН.
Він додав, що ми не здамося, навіть якщо Росії вдасться тимчасово захопити деякі об'єкти. Те, що Росія здійснює в Україні Кислиця назвав середньовічним варварством.
"Якщо ви, Росія, кажете, що санкції – це ніщо, то тіла тисяч своїх солдатів вас можуть переконати", – припустив він.
Головні тези з виступу Кислиці
На засіданні Радбезу ООН постійний представник України в ООН сказав:
- Ми не дозволимо Росії реалізувати їхні диявольські плани. Російські війська зазнають серйозних втрат: літаки, вертольоти, танки та особовий склад.
- Ми відкриті до переговорів на постійній основі і завжди були, але ви, Росія, вбили Мінські угоди та переговори у Нормандській четвірці.
- Ніщо не може виправдати обстріли дитячого садка, сирітського притулку та лікарні, які сталися сьогодні. Ми збираємо ці факти і негайно відправимо їх до Гааги.
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