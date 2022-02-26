Тисячі жертв, сотні полонених, – Зеленський знову звернувся до росіян
Володимир Зеленський вкотре звернувся до громадян Росії. Він закликав їх якнайшвидше спонукати владу країни-агресорки зупинити війну проти України.
Про це президент заявив у новому відеозверненні, повідомляє 24 канал. Чим швидше ворог припинить наступ, тим більше людей залишаться живими.
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"Я хочу, щоб у Росії мене почули абсолютно усі. Тисячі жертв. Сотні полонених, які просто не можуть зрозуміти, заради чого їх відправили в Україну. Відправили помирати", – наголосив глава держави.
За словами Зеленського, зараз у Росії багато хто шокований діями влади й це є правильною реакцією. Він подякував окремим російським культурним діячам, які виступили проти війни.
Я вдячний вам за цю реакцію. Дякую Леоніду Парфьонову, Дмитру Муратову, Юрію Дудю, Лії Ахеджаковій, Валерію Меладзе й тисячам інших росіян, чия совість гучно звучить,
– заявив президент.
Зеленський також закликав їх зупинити тих, хто бреше.
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