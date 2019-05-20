Тисячі українців взяли участь у Мегамарші вишиванок в Одесі: вражаючі фото

З радісними усмішками, зворушливим флешмобом та гучним оркестром... Нечуваний Мегамарш вишиванок у Одесі: понад дві тисячі одеситів пройшлися сьогодні центром міста в одязі вільних людей.

Як це було – читайте у фоторепортажі 24 каналу.

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Вже вдванадцяте одесити провели марш у вишиванках. Організатор Наталія Михайленко розповіла, що перейняла Мегамарш у киян у 2012 році. Тоді вийшло лише 150 людей, а сьогодні – понад дві тисячі! Раніше марш проводили двічі на рік. А з 2017-го лише раз – до Всесвітнього дня вишиванки.



Діти на марші вишиванок в Одесі



В Одесі пройшов мегамарш вишиванок

"Традиційно Мегамарш відбувається по суботах, але цього року день випадапав на 75-ті роковини з дня депортації кримськотатарського народу. Тому ми вирішили провести марш 19 травня, але ця дата також дуже сумна. Сьогодні Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. Більше 10 мільйонів людей знищили з 1918 року по 1991 рік. Тому сьогоднішній Мегамарш у вишиванках розпочали хвилиною мовчання, – прокоментувала Наталія Михайленко.

Після хвилини мовчання у пам'ять про жертв репресій, молоді курсанти Військово-морських сил ініціювали флешмоб з корабликами на підтримку 24-х полонених Росією українських моряків, а також вигукували загратованим землякам слова підтримки: "Ви не забуті, ми на вас чекаємо!".



На марші вишиванок в Одесі згадали про полонених моряків



Марш в Одесі: діти несуть банер зі світлинами українських політв'язнів

Після цього тисячі одеситів колоною рушили від вулиці Дерибасівської до міської ради. Вони гучно скандували гасла: "Всі ми українські діти, поступ наш не зупинти!", "Зранку вдягай вишиванку!", "Молдаванка та Пересип – у вишиванках вся Одеса!", "Козацькому роду нeма пeрeводу", "Слава Україні! Героям Слава!", "Україна понад усе!"…

"Марш у вишиванках для Одеси дуже важливий, бо Одеса – це українське місто! Але це треба щодня, щогодини доводити сепаратистам, які живуть у нашому славному місті. Я ходжу у вишиванці на службу божу, на роботу, бо вишиванка – це знак нашої нації, національний символ утвердження України", – прокоментував викладач факультету військово-морських сил НУ "Одеська морська академія" Василь Дяченко.



Марш вишиванок в Одесі



Патріотичні одесити вийшли на марш вишиванок

А вже біля мерії на учасників акції чекав оркестр Національної гвардії України. Під гучні оплески нацгвардійці завзято зіграли понад 10 композицій і завершили урочистим виконанням Державного гімну України.



В Одесі пройшов барвистий марш вишиванок

"Цей захід для Одеси і для України дуже важливий, бо вишиванка – це історія, це життя, це становлення української державності. У вишиванці можна знайти і сум, і радість, і розквіт, і веселість українського народу. Ще декілька років назад було лише кілька десятків чоловік, а сьогодні вже багато. Це свідчення того, що Одеса – це Україна! І ми всі українці, які повинні жити у мирі. Україна любить мир. Складнощі, які зараз є, розвіються, як роса на сонці. Приємно, що нове покоління виростає і підтримує такі добрі традиції великої української культурної спадщини", – сказав отець Православної церкви України Михаїл.

Але на цьому урочистості не завершились. Присутні перемістились до пам'ятника Дюку та вишикувались на Потьомкінських сходах, аби зробити фото з дрону на згадку. Вражаюче майоріли величезний український стяг та прапор кримсько-татарського народу, який спеціально для маршу передали з Києва.

Патріотичний мегамарш вишиванок в Одесі

"Учергове відвідала Мегамарш. Дуже люблю цей захід, бо довкола стільки людей у вишиванках, вони ніби світліші і добріші стають. Подобаються дві категорії, що приходять на Марш: маленькі дітки і люди похилого віку. Це викликає особливе захоплення. Хода через всю Дерибасівську і до Потьомкінських сходів заряджає позитивною енергією надовго", – поділилась враженнями учасниця Валентина Мазепа.

Марш вишиванок в Одесі: відео з дрону

Автори фото: Катерина Петренко, Владислав Балинський