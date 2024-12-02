В українців за кордоном відберуть "тисячу Зеленського": Шмигаль зробив нову заяву

В Україні з 1 грудня стартувала програма "Зимова єПідтримка". Громадяни зможуть отримати від держави одноразову виплату у розмірі 1000 гривень.

"Тисячу від Зеленського" нададуть усім українцям (як дорослим, так і дітям), які перебувають в Україні, за винятком окупованих територій. Реєстрація для отримання виплати можлива до 28 лютого 2025 року, а використати кошти можна до 31 грудня 2025 року, передає 24 Канал.

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Українцям із-за кордону доведеться повернути "тисячу"

В ефірі телемарафону прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що влада проведе аудит для того, аби виявити тих, хто незаконно оформив допомогу у рамках зимової " Єпідтримки". Йдеться, зокрема, про громадян України, які перебувають за кордоном.

За словами Шмигаля, кількість таких людей може бути мінімальна. Втім, їх однаково виявлять і змусять повернути гроші. "Тому ми рекомендуємо не зловживати цими речами", – закликав посадовець.

Він пояснив, що під час оформлення підтримки люди в декларативний спосіб зазначають, що вони перебувають на території країни, а далі відбувається перевірка за реєстрами, геолокацією та іншими програмними способами.

До слова, у застосунку Дія з'явилася можливість подати заявку на отримання 1000 гривень у межах "Зимової єПідтримки".