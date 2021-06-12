Тітці російського опозиціонера Гудкова, який виїхав в Україну, посилили обвинувачення

Ірині Єрміловій – тітці російського опозиціонера Дмитра Гудкова – посилили обвинувачення. Жінці закидають заподіяння майнової шкоди в особливо великому розмірі шляхом обману, вчинене групою осіб.

Гудков у мережі повідомив, що його справу його тітки перекваліфікували, додавши в обвинувачення ще одну частину статті.

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Посилення обвинувачення Єрмілової

Тепер стаття 165, частина 2, пункти "а" та "б", а раніше був тільки "б". Особливо великих збитків в складі групи осіб,

– написав Гудков.

Тобто тепер тітку опозиціонера обвинувачують у заподіянні майнової шкоди в особливо великому розмірі шляхом обману, вчиненому групою осіб.

За цією статтею їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Гудков наголосив, що тепер це "вже не справа Дмитра Гудкова і його тітки. Це загроза для всіх, прямий удар по юридичній системі всієї країни". Адже, додав російський опозиціонер, "цивільно-правові відносини (хтось заборгував комусь) стають тепер приводом для кримінальних справ".

Приїзд Гудкова в Україну: що відомо

Опозиціонер Дмитро Гудков залишив Росію та прибув в Україну 6 червня 2021 року.

Політик зізнався, що декілька джерел з Адміністрації президента повідомили, що кримінальну справу проти нього намагаються "розкрутити". Роблять це, аби арештувати його.

Гудков гостро критикував російську агресію на Сході України. Він казав, що Кремль вдався до війни, аби "потішити себе примарною величчю".

Гудкова та Єрмілову підозрюють в несплаті орендних платежів за договором з департаментом міського майна Москви у 2015 – 2017 роках.