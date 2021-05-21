Тітушки Киви перекрили дорогу після суду над Медведчуком: поліція ніяк не реагувала – відео

Під будівлею Київського апеляційного суду 21 травня група невідомих чоловіків перекрила дорогу. Сталося це після засідання суду, де оскаржували запобіжний захід Віктору Медведчуку.

Як пише телеграм-канал PavlovskyNews, групою невідомих є тітушки, яких залучив одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива.

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Сам Кива аргументував це тим, що тітушки "забезпечували безпеку життя" лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука. Кива переконаний, що куму Путіна щось серйозно загрожувало.

Якщо ми щось порушили, ми готові відповісти перед законом,

– заявив Кива.

Тітушки перекрили дорогу, аби дати проїзд кортежу Віктора Медведчука. Цікаво, що правоохоронці ніяк не відреагували на це і не завадили перекриттю дороги.

Тітушки Киви перекрили дорогу після суду над Медведчуком: дивіться відео

Як пише УНІАН, загалом біля будівлі суду перебували декілька сотень правоохоронців, а також тітушки, представників Національного корпусу та політичної партії "Братство". Тітушки стояли по один бік від центрального входу до суду, а представники патріотичних сил – по інший.

Зауважимо, що Київський апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом. За рішенням Апеляційного суду, політик буде і надалі перебувати під цілодобовим домашнім арештом щонайменше до 9 липня. Це рішення не підлягає оскарженню.