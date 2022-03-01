Тиждень тому у краватці проводив засідання, а сьогодні 4 рази спускався в укриття, – Стефанчук

Росія здійснює атаки на цивільних мешканців українсьх міст. Сьогодні Україна захищає кордон цивілізованого світу від країни-агресорки.

Якби не Україна – ніхто б не знав, де зупиниться російська армія. Ще тиждень тому про це не знав і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Важливо За бажання бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

Про це він розповів у своєму виступі перед Європарламентом. "Ще тиждень тому я в офіційному костюмі й краватці проводив пленарні засідання парламенту України. Ми ухвалювали важливі реформаторські закони", – підкреслив спікер Ради.

А лише за сьогодні я вже 4 рази спускався у бомбосховище. Тому що над столицею снують ворожі літаки, летять бомби,

– підкреслив Стефанчук

Він закликав членів ЄС подумати про те, що б могло статись, якби відновилась страшна Російська імперія.

"Чи зможе ЄС відстояти простір свободи і демократії, створений за останні десятиліття? Чи почуватиметесь ви у безпеці?" – додав він.

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Стефанчук попросив Європейський парламент підтримувати Україну, довіряти партнерам та головне – діяти. Не мовчати, а зібратись зусилля і показати, що Європа – єдина.

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