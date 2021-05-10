Всіх здивуємо, – Ткаченко анонсував "багато цікавих речей" на параді до Дня Незалежності

Україна у 2021 році святкує 30-річчя незалежності. План святкових заходів презентують на форумі "Україна-2030", але Олександр Ткаченко вже заінтригував українців.
Джерело:"Радіо Свобода"
Міністр культури та інформаційної політики зауважив, що до свята готуються ретельно, адже дата – ювілейна. Роботу почали заздалегідь.
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"Є багато надзвичайно цікавих речей. Вони відбуватимуться не тільки 22 – 24 серпня, але впродовж всього року", – сказав міністр.
Ой, стільки готуємо! Всіх здивуємо,
– емоційно наголосив Ткаченко.
Міністерство активно співпрацює з облдержадміністраціями. Зокрема, проговорювали реакції, які будуть по всій країні.
За словами Ткаченка, буде спільний бренд, під яким усі заходи проходитимуть. Він відмовився називати його, адже "не хоче спойлерити до презентації".
День Незалежності у 2020 році: як все було
- На офіційній частині заходів, яка відбулась у Києві, українські артисти виконали попурі "Пісенна історія України".
- Варто відзначити, що не обійшлось без скандалу. Частину суспільства обурило виконання деяких пісень російською мовою.
- Ткаченко прокоментував це так: "Треба пишатись усім, що народила українська земля".
- Також у Києві пройшов Марш Захисників України, у якому взяли участь понад 10 тисяч осіб.