Ткаченко назвав абсурдом заклик демонтувати монумент "Батьківщина-мати"

Міністр культури Олександр Ткаченко відповів на заклики знести монумент "Батьківщина-мати" у Києві. За його словами, таке прохання є абсурдом.

Про це Ткаченко заявив в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал. Міністр зауважив, що у час війни Україна має важливіші витрати, ніж знесення "Батьківщини-матері".

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Ткаченко вважає знесення монумента абсурдом

Міністр культури заявив, що наразі знесення пам'ятки видається йому абсурдом. Адже "Батьківщина-мати" – одна з візитівок України, яка "дивиться на Схід". Також монумент нібито є величезною атракцією для багатьох туристів.

У нас є, на що витрачати кошти. У нас немає коштів в бюджеті, тому що вони пішли на оборону і на підтримку соціально сфери, музей Голодомору, нам потрібно збудувати музей Героїв небесної сотні, потрібно працювати з багатьма об'єктами,

– додав Ткаченко.

Він зауважив, що внаслідок війни зруйнувалися або зазнали пошкоджень понад 450 об'єктів. Тож їх необхідно відновити.

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Роботи над радянською символікою на монументі скоро розпочнуться

У липні в Дії відбулося опитування щодо долі радянського герба на щиті "Батьківщини-матері", у якому взяли участь приблизно 750 тисяч українців. 85% з них проголосували заміну символіки СРСР на тризуб.

Ткаченко зазначив, що ці роботи можуть розпочатися приблизно через 6 місяців.

"Думаю, що після затвердження плану дій, який нам подав Музей Другої світової війни, що передбачає технічне обстеження та залучення фахівців для проєктної документації, має пройти десь пів року чи трохи більше для того, щоб ми впритул приступили вже до робіт", – зазначив міністр.

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Монумент "Батьківщина-мати" розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні – на правому березі Дніпра у Києві. Це найвища монументальна скульптура в Європі. Її висота становить 102 метри. Монумент звели у 1981 році. Тоді Радянський Союз заплатив за нього 2 мільйони рублів.