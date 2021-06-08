Не тільки просуваємо борщ в ЮНЕСКО, – Ткаченко назвав досягнення Міністерства культури

Олександр Ткаченко вже рік перебуває на посаді міністра культури України. За його словами, за цей період було зроблено низку важливих речей для сфери культури та креативних індустрій.

Крім цього, Міністерство культури запустило сталі й довготривалі процеси для галузі. Про це урядовець розповів у програмі "Перші особи".

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Ткаченко розповів про досягнення Мінкульту

"Безперечно, не все вдалося, але є деякі речі, якими можна пишатися. Мовиться не тільки, що ми борщ просуваємо в ЮНЕСКО і про початок "Великої реставрації". Але й ті закони, які були прийняті", – підкреслив він.

Глава Мінкульту одним з досягнень вважає введення спеціальної зниженої ставки податку на додану вартість. Адже це є довготерміновою рукою підтримки сфери культури і креативної економіки, і дуже важливе в умовах пандемії.

Що відомо про ухвалення ставки ПДВ 7% Верховна Рада 4 листопада 2020 року



Документ передбачає введення спеціальної зниженої ставки ПДВ 7%, яка застосовуватиметься до низки операцій.



Зокрема мовиться про постачання послуг з показу чи проведення різних вистав, постановок, музичних виступів, прем'єр кінофільмів, культурно-мистецьких заходів. Верховна Рада 4 листопада 2020 року прийняла закон №962 "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій".Документ передбачає введення спеціальної зниженої ставки ПДВ 7%, яка застосовуватиметься до низки операцій.Зокрема мовиться про постачання послуг з показу чи проведення різних вистав, постановок, музичних виступів, прем'єр кінофільмів, культурно-мистецьких заходів.

Також Олександр Ткаченко розповів про початок "Великої реставрації", яка є сталою справою. Адже хто б далі не очолював Міністерство культури, її вже ніхто не скасує.

Це важливо не тільки з погляду відновлення нашого історичного спадку, але й насичення його новим змістом, нанесення на мапу туристичних дестинацій, створення інфраструктури,

– пояснив він.

І додав, відомство зробило деякі секторальні речі в галузі кіно, туризму, книговидання. Які теж у майбутньому матимуть суттєвий вплив.

"Велика реставрація": що відомо про проєкт