Ткаченко просить Францію заблокувати ретрансляцію російсько-білоруської пропаганди

Поряд із прямою війною проти України Росія також проводить інформаційну – як в нашій державі, так і у світі. Дезінформація, фейки та брехня окупантів поширюються зокрема через російські супутникові канали.

З такою заявою міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністерки культури Франції Розелін Башло-Наркен. Він вимагає заблокувати пропагандистські канали Росії, які розповсюджують завдяки французьким супутникам (керуються компанією Eutelsat).

До теми YouTube заблокував рашистські пропагандистські канали в Україні

Які канали потрібно заблокувати

Як наголосив Ткаченко, такі дії держави-агресорки виходять за межі норм міжнародного права. Крім того, вони створюють загрозу безпеці Європи.

Мовиться про такі канали:

РТР Планета;

Россия 24;

НТВ Мир;

Телеканал Союз;

8 канал International;

Беларусь 24;

Победа;

Первый Канал Европа;

RT ARADIC;

RT Documentary;

RT NEWS;

RT France;

RT NEWS;

RT DE.

Пропаганда загрожує не тільки Україні

Кремлівська дезінформація спрямована на виправдання військової агресії проти України, приховування реальних масштабів військових дій, злочинів Росії проти людяності, воєнних злочинів та злочинів агресії,

– зазначив міністр.

За його словами, зупинити агресію Путіна проти України та системи європейської безпеки спроможні виключно об'єднані та рішучі кроки. Він висловив сподівання, що Франція буде категоричною в цьому питанні.

Блокування російської пропаганди: останнє

Очільники європейських міністерств закордонних справ домовилися заборонити у Євросоюзі мовлення пропагандистських телеканалів окупантів. Мовиться про RT та Sputnik.

Раніше Польща заблокувала пропагандистські російські ресурси. Мовиться про Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, "Союз" Russia 24 – їх видалили з реєстру дозволених.

Ткаченко запропонував українцям разом банити російських фейкометів. Він зазначив, що це можна зробити за декілька телефонних клацань.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.

Повний текст допису Олександра Ткаченка:

Звернувся до міністерки культури Французької Республіки Розелін Башло-Наркен. Головний запит – блокування каналів пропаганди Росії, які розповсюджуються за допомогою французьких супутників, що керуються компанією Eutelsat.

Зокрема, мовиться про канали РТР Планета, Россия 24, НТВ Мир, Телеканал Союз, 8 канал International, Беларусь 24, Победа, Первый Канал Европа, RT ARADIC, RT Documentary; RT NEWS, RT France, RT NEWS, RT DE.

Поряд із прямою військовою агресією проти України Росія здійснює агресію в інформаційній сфері, як на території України, так й в усьому світі. Дезінформація, фейки та озброєна брехня поширюються, зокрема, через російські пропагандистські супутникові канали. Такі дії Росії виходять за межі норм міжнародного права й створюють загрозу загальноєвропейській безпеці.

Кремлівська дезінформація спрямована на виправдання військової агресії проти України, приховування реальних масштабів військових дій, злочинів Росії проти людяності, воєнних злочинів та злочинів агресії.

Зупинити агресію володимира путіна проти України та системи європейської безпеки можуть лише об’єднані та рішучі кроки. Сподіваюсь на рішучість французької сторони у цьому важливому питанні.