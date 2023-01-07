Належить державі, – Ткаченко відреагував на слова представників УПЦ МП щодо Успенського собору

Розпочалася Різдвяна служба Предстоятеля Православної церкви України Митрополита Епіфанія в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розкрив деталі отримання дозволу.

В ефірі національного телемарафону Олександр Ткаченко розповів, "чи це буде одноразовою акцією, чи тепер назавжди". Передає 24 Канал.

Зверніть увагу Богослужіння Митрополита Епіфанія з нагоди Різдва Христового: онлайн-трансляція

Ткаченко: Всі процеси відбуваються у рамках закону

За його словами, дозвіл угоди украдений на сьогодні, на різдвяну службу з 8-ї до 12-ї години

Він також наголосив, що Успенський собор і Трапезна церкву Києво-Печерської Лаври належать державі.

За його словами, закиди УПЦ МП про те, що під час війни не можна було забирати, безпідставні, адже угода на оренду Успенського собору й Трапезної церкви у Верхній Лаврі була тимчасовою.

Успенський собор як належав, так і належить Українській державі!

– підкреслив глава МКІП.

Жодної спроби силового захоплення Успенського собору, як про це говорили в УПЦ (МП), не було, всі процеси відбуваються у рамках закону, наголосив він.

Історична подія

5 січня міністр культури Олександр Ткаченко повідомив, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, а намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

Зазначимо, що в УПЦ МП раніше заявляли про те, що нібито настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не має права проводити Різдвяне богослужіння в Успенському соборі. Тому представники цієї церкви вважають це "спробою силового захоплення Успенського собору".

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній о 9 ранку вперше розпочав звершення богослужіння з нагоди Різдва Христового в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Це перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

В ПЦУ зазначили, що "ця історична подія відбудеться з Божою допомогою, завдяки суспільній підтримці та розумінню з боку держави".

Різдвяне богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври і прилеглі території охороняє поліція.