У ТКГ може з'явитися нова посада – радник зі зв'язків з ОРДЛО

Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук запропонував створити посаду спеціального радника зі зв'язків з ОРДЛО. Новий радник міг би опрацьовувати пропозиції жителів окупованого Донбасу про проведення місцевих виборів і особливий статус окупованих територій.

За словами спікера ТКГ Олексія Арестовича, мінські угоди передбачають консультації з питань самоврядування та проведення місцевих виборів із представниками тимчасово окупованих територій.

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Арестович зазначив, що ці питання надзвичайно чутливі та є необхідність враховувати безліч нюансів політичного врегулювання.

Саме тому Леонід Кравчук запропонував позицію спеціального радника, щоб було легше орієнтуватися в тій масі пропозицій, планів, дорожніх карт і кластерів урегулювання, які надходять як від українських громадських експертів у ТКГ, так і з боку ОРДЛО,

– пояснив Арестович.

За його словами, "такий радник міг би за необхідності опитувати експертів з обох сторін, опрацьовувати пропозиції в частині політичного врегулювання, розводити їх "за таблицями" і надавати для вивчення очільнику української делегації в ТКГ".

Арестович повідомив, що "представники ОРДЛО сприйняли задум Леоніда Кравчука вкрай негативно". Це й не дивно, адже Росія активно просуває ідею, що окуповані території мають представляти проросійські бойовики, а не мешканці цих територій.

Раніше стало відомо, що українська делегація у Тристоронній контактній групі хоче домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Це питання мають намір підняти вже на наступному засіданні – 14 квітня.