У ТКГ кажуть, що не бачили кластерів, які, за словами Єрмака, підтримала Україна

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна підтримала проєкт ключових кластерів щодо виконання мінських угод. Ця інформація викликала багато запитань у журналістів.

Про це 14 липня написав на своїй сторінці у фейсбуці один із членів української делегації у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі журналіст Сергій Гармаш.

До слова Єрмак заявив про новий саміт "нормандської четвірки"

Про "зраду" так гучно не говорять

Гармаш наголосив, що "підтриманого Україною" тексту проєкту кластерів не бачив. Показані ж у ЗМІ росіянами варіанти кластерів (франко-німецькі, українські та російські) – принципово різні.

У франко-німецькому міститься неприйнятна для України позиція про збереження на окупованих територіях незаконних збройних формувань (у форматі "народної міліції"), що ще й стежитиме за порядком до і після виборів.

Також там є позиція, неприйнятна для Росії – про затвердження кластерів на рівні глав держав і урядів (Росія на таке не піде, бо не визнає себе стороною конфлікту). Та навіть якщо Путін підпише кластери – "це не означає, що Росія стане їх виконувати".

Член ТКГ вважає, що у повідомленні Андрія Єрмака увагу звертати слід не на слова про підтримку Україною франко-німецького проєкту кластерів, а на тому, що "Берлін, Париж і Київ повинні говорити єдиним голосом".

що важливий не стільки текст проєкту (це ж просто проєкт, а проєкти можна доробляти), скільки єдина позиція трьох країн.

Почекаймо зі зрадою, щонайменше поки не з'явиться більше інформації. Нумо розглядати політичні заяви в дипломатичному контексті, і як інструментарій, а не декларації. Зрештою, про реальні "зрадні" наміри ніхто б так голосно не заявляв,

– підсумував Сергій Гармаш.

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