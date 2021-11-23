У ТКГ розповіли, чи дійсно жителів ОРДЛО змушують до військової служби в Росії

Росія справді призиває до військової служби молодиків з окуповних територій, про що неофіційно повідомляли раніше. Це трапляється не часто, але Кремль у майбутнього хоче змусити до служби усіх.

Про це в ефірі 24 каналу сказав член української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Він запевнив, що наразі такі випадки – поодинокі.

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"Поодинокі випадки, можливо, є. Однак щоб системно їх (мешканців ОРДЛО – 24 канал) забирали – нам таке невідомо", – зауважив Казанський.

Він не розуміє, як цей механізм може бути реалізований, оскільки люди прописані в ОРДЛО, а не в Росії.

Їх насправді призивають в незаконні збройні формування, так звану "народну міліцію". Це відбувається. Це правда,

– заявив Казанський.

"В майбутнього вони взагалі хочуть всіх молодиків примусити там служити. У такий спосіб вони зроблять усіх злочинцями, терористами, адже після цього людина може тільки їздити в Росію або сидіти в ОРДЛО", – пояснив він.

Казанський про ситуацію в ОРДЛО: дивіться відео

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