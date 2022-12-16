США можуть дати Україні нову зброю через загрозу повторного наступу на Київ, – Politico

Росія може здійснити нове вторгнення на Київ. Західні партнери України готові надати нашій державі чергову військову допомогу.

США розглядають можливість розширення підтримки України на тлі занепокоєння українських військових тим, що Росія може спробувати знову захопити Київ у січні.

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Що можуть надати Україні

Про це інформує Politico, посилаючись на з посиланням на шістьох знайомих з цим питанням співбесідників. Вони говорили на умовах анонімності

Як стверджують американські чиновники, крім надання Україні системи протиракетної оборони Patriot, адміністрація розглядає, зокрема, комплекти боєприпасів для прямого наведення, які перетворюють некеровані авіаційні боєприпаси в "розумні" бомби, а також наземні бомби малого діаметра, які значно збільшать дальність удару.

Окупанти можуть знову піти на Київ