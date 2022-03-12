На тлі нападу Путіна на Україну Польща збільшує чисельність армії майже втричі
Джерело:OKO.press
Сейм Польщі 11 березня практично одноголосно ухвалив закон про захист вітчизни. Його підтримали 450 депутатів, проти не голосував ніхто, і тільки 5 утрималися.
Зараз в польській армії – 110 тисяч людей. А буде 300 – 250 тисяч у регулярних військах та ще 50 тисяч у територіальній обороні. Також відчутно зросте фінансування оборонної галузі.
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Сейм Польщі ухвалив новий закон про оборону. За його умовами, польська регулярна армія стане вдвічі більшою, і вже з 2023 року витрати на неї зростуть до 3% ВВП.
Закон великий, 495 сторінок, і передбачає дуже багато змін в оборонній сфері Польщі. А проте проти нього у Сеймі не голосував ніхто – адже після вторгнення Росії в Україну поляки зрозуміли, що збройні сили треба суттєво посилювати.
Найважливіші зміни в обороні Польщі за новим законом такі:
- Регулярна армія зросте зі 111 тисяч особового складу до 250 тисяч професійних військових.
- Сили територіальної оборони збільшать з 32 до 50 тисяч.
- На все це виділять додаткові фінансові та соціальні стимули для залучення чоловіків до армії.
- Винагорода добровольця стартуватиме з 4000 злотих (приблизно 27 тисяч гривень).
- Також у Польщі створять окрему військову службу для боротьби у кіберпросторі.
- Загальні витрати на армію збільшать з 2,2% ВВП у 2021 до 3% ВВП у 2023 році.
До слова, поправку про те, щоб кожен громадянин мав право на зброю, відхилили.
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