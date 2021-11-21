На тлі оголошення локдауну у Відні почалися масові протести

Десятки тисяч людей, часто організованих ультраправими угрупованнями, вийшли 20 листопада на протестний марш у столиці Австрії Відні. Це сталося після того, як місцевий уряд оголосив загальнонаціональний локдаун.

Влада пояснила необхідність такого кроку нагальною потребою стримати стрімке зростання поширення коронавірусної інфекції. Та багатьом австрійцям це однак не сподобалося.

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Уряд Австрії оголосив загальнонаціональний локдаун для запобігання поширення коронавірусу з понеділка, 22 листопада. У суботу, ще до початку його дії, тисячі австрійців вийшли на вулиці столиці країни Відня, опротестовуючи такий крок.

Австрійська влада наголосила, що зростання смертності від коронавірусу утричі в останні дні та перевантаження лікарень не залишає вибору. Локдаун вводять на 10 або 20 днів, залежно від епідемічної ситуації.

Також в Австрії запровадять обов'язкові щеплення проти коронавірусу для всіх громадян з 1 лютого, бо показник вакцинації (66%) є одним із найнижчих у Західній Європі.

Суботній протестний марш у Відні відзначився плакатами з висміюванням канцлера Александера Шалленберга, бійками з поліцією, затриманнями, застосуванням фаєрів, перцевих балончиків та водометів.



Тисячі мешканців Відня вийшли на марш проти карантинних обмежень / Фото з твітера ANNA LUGIANO

За офіційними даними, у мітингу взяли участь 35 тисяч людей, порядок охороняли 1300 правоохоронців.

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