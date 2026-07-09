Як страх і безкарність роз'їдають Україну зсередини

І ми бачимо, що вони мовчать. Про це пише Сергій Фурса.

Ганебне відео зі Львова бачила вже вся країна, але скільки людей сказали в голос? Мало. Бо ж рейтинги. Бо страх потрапити в армію змушує людей ненавидіти ТЦК, і політики не хочуть, щоб ця ненависть шкодила їхнім політичним перспективам. Політичним перспективам на виборах, яких не буде, якщо війна продовжиться. Яких не буде, якщо війна буде програна. Яких не буде, якщо зупиниться мобілізація.

Це сталось у Львові. Місті, яке пишається тим, що зупиняється під час хвилини мовчання кожного ранку. Скільки людей, що брали участь у цьому ганебному видовищі, у нападі на представників Збройних Сил України, сьогодні зранку зупинилися?

Картинка сорому і ганьби. Ми бачили це не вперше. Ми бачили це навіть до повномасштабного вторгнення. У Нових Санжарах. Кожного разу саме страх вивільняє середньовічне в людях і дає цю огидну картинку.

Але принаймні страх у Нових Санжарах не приховували. У ньому зізнавалися. Страх, що спровокував ганьбу у Львові, лицемірніший. Бо люди шукають виправдання своєму страху. Боятися – нормально. Нормально не хотіти в армію через страх. Але не нормально чинити ганебні дії і шукати виправдання у корупції, несправедливості, у "нехай діти депутатів".

Але люди чинять так, бо це стало загальноприйнятно. Бо з проявами агресії проти представників Збройних сил не борються. Бо суспільство толерує таку поведінку. І це стосується не тільки Львова.

Але ще є безкарність. Ця нова реальність у суспільстві стимулюється безкарністю і мовчанням. Ми можемо казати, що люди завжди люди, і вони такі від природи. Їх мають обмежувати закони. Але політичної волі на застосування закону немає, бо це непопулярно. Бо ж рейтинги. Бо ж колись будуть вибори.

Колись. Будуть. Можливо. Якщо Збройні сили витримають.