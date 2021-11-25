На тлі ймовірного вторгнення: Путін використовує "антиваксів", аби дестабілізувати Україну

Антивакцинатори провели черговий мітинг в столиці. Під час цього заходу російська агентура дуже сильно спалилась.

Чи задумувались ви, в якому зараз складному становищі перебуває Україна? Під нашими стінами стоїть стотисячна армія "орків", готових напасти у будь-який момент.

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Водночас замість того, аби зосередитися на боротьбі з єдиним зовнішнім ворогом, олігархи об'єднуються в боротьбі проти чинної влади.

Традиційний етап політичного життя

Їхні медіа, заради вигоди господарів, всіма правдами та неправдами дестабілізують політичну систему, дискредитують будь-які дії влади: не тільки справедливо погані, але й хороші.

Вони нагнітають соціально-суспільні настрої, ледь не закликаючи до революції, і перебільшують економічні та енергетичні проблеми до розмірів тотальної кризи.

Так, це традиційний етап політичного життя – нічого нового. Але олігархат, за допомогою своїх механізмів, вселяє тривогу і невпевненість у громадян в часи, коли люди мають бути згуртованими як ніколи.

Повний випуск "Такі справи" за 24 листопада: дивіться відео

Мітинг антивакцинаторів у столиці

Здавалося б, цього нам мало. Тим часом в Україні продовжує працювати агентура ворога, яка робить свій внесок у дестабілізацію держави. Саме тоді, коли ми бачимо реальний ризик нападу ворога, в центрі Києва вчергове збирається мітинг антивакцинаторів.

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У дні, коли захворюваність перебуває на найвищому рівні, такі заходи – це пряма колаборація з ворогом. Водночас окремі персонажі відверто тримали українські прапори перевернутими.

Не треба розглядати учасників акції як просто людей, які не бажають щепитися. Це соціальна група, яка має набагато серйозніші цілі. Одні це роблять свідомо, інших – використовують.

Як і у 2014 році, для реалізації вторгнення агресору необхідні сприятливі для цього умови. Будь-яка дестабілізація (політична чи соціальна) і є цією сприятливою умовою для вторгнення.

Протестувальників – набагато менше

Цього разу учасників мітингів у Києві було в рази менше, ніж минулого. Хтось змінив свою позицію після "тисячі Володимира Зеленського", а комусь просто не пощастило.



Мітинг антивакцинаторів у Києві / Фото Obozrevatel

Адже вірус не обирає тих, хто в нього вірить, або не вірить. Він вражає всіх однаково, тож не треба відвідувати заходи без масок, хоч і темпи спаду хвилі COVID-19 прискорюються.

Антивакцинатори дестабілізують ситуацію в Україні

Факт того, що рух антивакцинаторів в Україні покликаний дестабілізувати ситуацію всередині держави, доводить історія з фінансуванням цього руху.

Є унікальний доказ причетності Росії до акцій в Україні. Сьогодні (24 листопада – 24 канал) мітингарі виходили на акцію з плакатами. На них були зображені QR-коди і написи "Ні QR-кодам" тощо.

Я впевнений, що це не "жіночки" самі собі надрукували однакові для всіх плакати. Так-от, ми вирішили подивитись, куди нас приведе цей QR-код.

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Штірліц сидів на дротах і вдавав, що читає газету. Ні шапка-вушанка, ні стропи парашута, що звисають, ні кулемет Шпагіна за спиною, ні QR-код "Єдиної Росії" – ніщо не видавало в ньому радянського розвідника.

З усіх сайтів на світі QR-код привів нас на сайт російської партії Володимира Путіна. Якщо не вірите – самі спробуйте.

Учасники акції з QR-кодами путінської партії вимагали звільнити від відповідальності свого лідера – Остапа Стахіва, якому Служба безпеки України оголосила підозру і заявила, що той листувався про захоплення влади в Україні з громадянами Росії.

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Багатьох людей, особливо таких медіаграмотних як наші постійні глядачі проєкту "Такі Справи", дивує, що десь поруч із нами є якийсь паралельний світ, де люди вважають вакцину якимось магічним гаджетом.

Останні довіряють групам у месенджерах, таких, які створював Стахів, де люди діляться теоріями змови щодо пандемії. Громадяни потрапляють у спеціальну "бульбашку", де для них створюють середовище постійного потоку антивакцинаторської пропаганди без жодних альтернативних думок.

Діяльність Остапа Стахіва – це лише вершина айсберга українського антивакцинаторського руху, який дестабілізує ситуацію в Україні в часи ймовірної повномасштабної війни з Росією.