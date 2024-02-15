Де в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди на 15 лютого

Погода в Україні у четвер, 15 лютого, буде відносно теплою в багатьох областях. У деяких регіонах можливі опади.

У четвер вітер буде північно-західним, а на Лівобережжі він матиме східний напрямок. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.

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Якою буде погода 15 лютого

На Півночі, Центрі та Півдні очікується невеликий дощ. На північному Сході можливі помірні дощі з мокрим снігом. На Заході, Вінниччині, Житомирщині, Донеччині та Луганщині опади не очікуються. Також на Заході вранці та вночі можливий туман.

У більшій частині України температура протягом доби в середньому становитиме -1…+4. На Заході вночі стовпчики термометрів покажуть -5…0, а вдень повітря прогріється до +3…+8. На високогір'ї Карпат вночі похолодає до -10…-5, а вдень температура підніметься до 0. На Півдні вночі буде +2…+7, а вдень температура становитиме +5…+10.

Якою буде погода на Київщині

У Київській області у четвер вдень можливий місцями невеликий дощ. На Київщині температура протягом доби становитиме 0…+4. У самому Києві протягом доби очікується +1…+3.

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі попередили про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня на високогір'ї Івано-Франківської області. Також помірна сніголавинна небезпека 2 рівня очікується 15 лютого на високогір'ї Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!

– мовиться у повідомленні.



Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру

Денна температура в обласних центрах

Київ – +1…+3

Ужгород – +5…+7

Львів – +1…+3

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +1…+3

Чернівці – +1…+3

Хмельницький – +1…+3

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +1…+3

Вінниця – +3…+5

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +7…+9

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +6…+8

Черкаси – +5…+7

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +1…+3

Дніпро – +5…+7

Запоріжжя – +6…+8

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +1…+3

Харків – +3…+5



Прогноз погоди на 15 лютого / Карта Укргідрометцентру