Де в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у четвер, 15 лютого, буде відносно теплою в багатьох областях. У деяких регіонах можливі опади.
У четвер вітер буде північно-західним, а на Лівобережжі він матиме східний напрямок. Його швидкість становитиме 5 – 10 метрів за секунду.
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Якою буде погода 15 лютого
На Півночі, Центрі та Півдні очікується невеликий дощ. На північному Сході можливі помірні дощі з мокрим снігом. На Заході, Вінниччині, Житомирщині, Донеччині та Луганщині опади не очікуються. Також на Заході вранці та вночі можливий туман.
У більшій частині України температура протягом доби в середньому становитиме -1…+4. На Заході вночі стовпчики термометрів покажуть -5…0, а вдень повітря прогріється до +3…+8. На високогір'ї Карпат вночі похолодає до -10…-5, а вдень температура підніметься до 0. На Півдні вночі буде +2…+7, а вдень температура становитиме +5…+10.
Якою буде погода на Київщині
У Київській області у четвер вдень можливий місцями невеликий дощ. На Київщині температура протягом доби становитиме 0…+4. У самому Києві протягом доби очікується +1…+3.
Попередження від синоптиків
В Укргідрометцентрі попередили про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня на високогір'ї Івано-Франківської області. Також помірна сніголавинна небезпека 2 рівня очікується 15 лютого на високогір'ї Закарпатської області.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!
– мовиться у повідомленні.
Синоптики попередили про сніголавинну небезпеку / Карта Укргідрометцентру
Денна температура в обласних центрах
- Київ – +1…+3
- Ужгород – +5…+7
- Львів – +1…+3
- Івано-Франківськ – +4…+6
- Тернопіль – +1…+3
- Чернівці – +1…+3
- Хмельницький – +1…+3
- Луцьк – +4…+6
- Рівне – +4…+6
- Житомир – +1…+3
- Вінниця – +3…+5
- Одеса – +7…+9
- Миколаїв – +7…+9
- Херсон – +7…+9
- Сімферополь – +6…+8
- Кропивницький – +6…+8
- Черкаси – +5…+7
- Чернігів – +1…+3
- Суми – +1…+3
- Полтава – +1…+3
- Дніпро – +5…+7
- Запоріжжя – +6…+8
- Донецьк – +3…+5
- Луганськ – +1…+3
- Харків – +3…+5