Перші заморозки вночі і тепло удень: прогноз погоди на 2 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У середу, 2 жовтня, в Україні буде в середньому +20 градусів удень. Але вночі на поверхні ґрунту чекаємо на заморозки.
В Укргідрометцентрі попередили, що заморозки слід чекати на Закарпатті та Прикарпатті.
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Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня
Синоптики прогнозують, що буде без опадів. Вітер південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, на узбережжі морів до +14 градусів, удень +16...+21 градус, на сході та південному сході країни до +25; у західних областях вночі +1...+6, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси, вдень +12...+17 (на високогір'ї Карпат вночі від +3 до -2, вдень +8...+13 градусів).
Прогноз погоди на 2 жовтня у Києві та столичному регіоні
Тут буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 8 метрів на секунду.
Температура вночі +6...+11 градусів, удень +16...+21; у Києві вночі +8...+10, удень +17...+19 градусів.
Попередження про гідрологічні явища
У другій половині доби 2 жовтня на річці Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська область) очікується проходження максимального рівня дощового паводка висотою 340 – 380 сантиметрів над нулем поста (на 8 годину 1 жовтня рівень води становив 254 сантиметрів над нулем поста). Максимальна витрата прогнозується в межах 300 – 400 квадратних метрів на секунду, без загрози негативних наслідків.
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +14...+16
- Львів +14...+16
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +13...+15
- Рівне +13...+15
- Житомир +16...+18
- Вінниця +17...+19
- Одеса +20...+22
- Миколаїв +20...+22
- Херсон +23...+25
- Сімферополь +20...+22
- Кропивницький +20...+22
- Черкаси +19...+21
- Чернігів +18...+20
- Суми +20...+22
- Полтава +20...+22
- Дніпро +21...+23
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +22...+24
- Луганськ +23...+25
- Харків +23...+25