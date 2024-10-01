Перші заморозки вночі і тепло удень: прогноз погоди на 2 жовтня

1 жовтня 2024, 17:46
Читать новость на русском
Автор: Ірина Чеботнікова

Джерело:

Укргідрометцентр

У середу, 2 жовтня, в Україні буде в середньому +20 градусів удень. Але вночі на поверхні ґрунту чекаємо на заморозки.

В Укргідрометцентрі попередили, що заморозки слід чекати на Закарпатті та Прикарпатті.

Дивіться також Коли похолодає, чи буде ще у жовтні спека або ж можливі сніг і мороз: інтерв'ю із синоптикинею

Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня

Синоптики прогнозують, що буде без опадів. Вітер південно-східний (у більшості північних, Вінницькій та Одеській областях північний), 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, на узбережжі морів до +14 градусів, удень +16...+21 градус, на сході та південному сході країни до +25; у західних областях вночі +1...+6, на Закарпатті та Прикарпатті на поверхні ґрунту заморозки 0...-3 градуси, вдень +12...+17 (на високогір'ї Карпат вночі від +3 до -2, вдень +8...+13 градусів).

Прогноз погоди на 2 жовтня у Києві та столичному регіоні

Тут буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північний, 5 – 8 метрів на секунду.

Температура вночі +6...+11 градусів, удень +16...+21; у Києві вночі +8...+10, удень +17...+19 градусів.

Попередження про гідрологічні явища

У другій половині доби 2 жовтня на річці Дністер у створі гідрологічного поста Заліщики (Тернопільська область) очікується проходження максимального рівня дощового паводка висотою 340 – 380 сантиметрів над нулем поста (на 8 годину 1 жовтня рівень води становив 254 сантиметрів над нулем поста). Максимальна витрата прогнозується в межах 300 – 400 квадратних метрів на секунду, без загрози негативних наслідків.

Погода в обласних центрах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +14...+16
  • Львів +14...+16
  • Івано-Франківськ +14...+16
  • Тернопіль +14...+16
  • Чернівці +14...+16
  • Хмельницький +14...+16
  • Луцьк +13...+15
  • Рівне +13...+15
  • Житомир +16...+18
  • Вінниця +17...+19
  • Одеса +20...+22
  • Миколаїв +20...+22
  • Херсон +23...+25
  • Сімферополь +20...+22
  • Кропивницький +20...+22
  • Черкаси +19...+21
  • Чернігів +18...+20
  • Суми +20...+22
  • Полтава +20...+22
  • Дніпро +21...+23
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +22...+24
  • Луганськ +23...+25
  • Харків +23...+25


Прогноз погоди в Україні на 2 жовтня / Укргідрометцентр