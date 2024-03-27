Мороз уночі на Сході та дощ удень на Заході: прогноз погоди на 28 березня
Джерело:Укргідрометцентр
В Україну йде стабільне тепло: 28 березня в усіх регіонах середня температура становитиме +15 градусів. Найтепліше в Криму – там стовпчики термометрів сягнуть +19.
Утім, на Заході прогнозують дощі: вони накриють усі західні регіони, а також Вінниччину та Житомирщину. Тож беріть із собою і сонцезахисні окуляри, і парасольки, і шарфи, адже березневе тепло підступне! І не забувайте вдягнутися так, щоб можна було зняти один із шарів, якщо дуже припече.
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Якою буде погода в Україні 28 березня
Очікуємо на мінливу хмарність без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий, на Закарпатті помірний дощ.
Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі 0...+5 градусів, на крайньому заході країни до +9, у східних областях місцями -1...-3, вдень +12...+17 градусів. У Криму та на півдні Одещини до +20, на високогір'ї Карпат +5...+10.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями по області пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура по області вночі 0...+5 градусів, удень +12...+17, у Києві вночі +2...+4, вдень +14...+16 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +14...+16
- Ужгород +13...+15
- Львів +13...+15
- Івано-Франківськ +14...+16
- Тернопіль +14...+16
- Чернівці +14...+16
- Хмельницький +14...+16
- Луцьк +14...+16
- Рівне +14...+16
- Житомир +14...+16
- Вінниця +15...+17
- Одеса +11...+13
- Миколаїв +14...+16
- Херсон +14...+16
- Сімферополь +17...+19
- Кропивницький +13...+15
- Черкаси +14...+16
- Чернігів +13...+15
- Суми +13...+15
- Полтава +13...+15
- Дніпро +14...+16
- Запоріжжя +13...+15
- Донецьк +15...+17
- Луганськ +14...+16
- Харків +14...+16