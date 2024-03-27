Мороз уночі на Сході та дощ удень на Заході: прогноз погоди на 28 березня

В Україну йде стабільне тепло: 28 березня в усіх регіонах середня температура становитиме +15 градусів. Найтепліше в Криму – там стовпчики термометрів сягнуть +19.

Утім, на Заході прогнозують дощі: вони накриють усі західні регіони, а також Вінниччину та Житомирщину. Тож беріть із собою і сонцезахисні окуляри, і парасольки, і шарфи, адже березневе тепло підступне! І не забувайте вдягнутися так, щоб можна було зняти один із шарів, якщо дуже припече.

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Якою буде погода в Україні 28 березня

Очікуємо на мінливу хмарність без опадів, лише у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень невеликий, на Закарпатті помірний дощ.

Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень в Україні, крім сходу та південного сходу, місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі 0...+5 градусів, на крайньому заході країни до +9, у східних областях місцями -1...-3, вдень +12...+17 градусів. У Криму та на півдні Одещини до +20, на високогір'ї Карпат +5...+10.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також буде мінлива хмарність без опадів. Вітер переважно південно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, вдень місцями по області пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура по області вночі 0...+5 градусів, удень +12...+17, у Києві вночі +2...+4, вдень +14...+16 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +14...+16

Ужгород +13...+15

Львів +13...+15

Івано-Франківськ +14...+16

Тернопіль +14...+16

Чернівці +14...+16

Хмельницький +14...+16

Луцьк +14...+16

Рівне +14...+16

Житомир +14...+16

Вінниця +15...+17

Одеса +11...+13

Миколаїв +14...+16

Херсон +14...+16

Сімферополь +17...+19

Кропивницький +13...+15

Черкаси +14...+16

Чернігів +13...+15

Суми +13...+15

Полтава +13...+15

Дніпро +14...+16

Запоріжжя +13...+15

Донецьк +15...+17

Луганськ +14...+16

Харків +14...+16

Прогноз погоди в Україні на 28 березня / Укргідрометцентр