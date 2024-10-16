Половина регіонів з дощами, половина – з сильними заморозками: прогноз погоди на 17 жовтня

Україну потроху накривають заморозки. У четвер, 17 жовтня, вони будуть не тільки в повітрі, але й на поверхні ґрунту.

В Укргідрометцентрі попередили про туман уночі та вранці, тож водіям слід бути обережними. До слова, з 1 листопада запровадять обмеження швидкості руху на всіх дорогах України, адже держава переходить на зимовий період.

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Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня

Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, Дніпропетровській, вночі і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди туман. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.

Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки (в повітрі) 0...-3 градуси, в більшості північних областей температура +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3), на решті території +3...+8; вдень в Україні +7...+12, на Закарпатті до +15 градусів.

Прогноз погоди на 17 жовтня у Києві та в столичному регіоні

Тут також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.

Температура вночі +1...+6 градусів, удень +7...+12; у Києві вночі +3...+5, вдень близько +10 градусів.

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища

Вночі 17 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 18-19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних областей сильні заморозки 0...-3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).

Погода в обласних центрах

Київ +9...+11

Ужгород +12...+14

Львів +10...+12

Івано-Франківськ +9...+11

Тернопіль +9...+11

Чернівці +9...+11

Хмельницький +9...+11

Луцьк +9...+11

Рівне +9...+11

Житомир +9...+11

Вінниця +9...+11

Одеса +10...+12

Миколаїв +10...+12

Херсон +10...+12

Сімферополь +10...+12

Кропивницький +9...+11

Черкаси +8...+10

Чернігів +8...+10

Суми +7...+9

Полтава +9...+11

Дніпро +9...+11

Запоріжжя +10...+12

Донецьк +8...+10

Луганськ +8...+10

Харків +8...+10

Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня / Укргідрометцентр