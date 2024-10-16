Половина регіонів з дощами, половина – з сильними заморозками: прогноз погоди на 17 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
Україну потроху накривають заморозки. У четвер, 17 жовтня, вони будуть не тільки в повітрі, але й на поверхні ґрунту.
В Укргідрометцентрі попередили про туман уночі та вранці, тож водіям слід бути обережними. До слова, з 1 листопада запровадять обмеження швидкості руху на всіх дорогах України, адже держава переходить на зимовий період.
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Прогноз погоди в Україні на 17 жовтня
Синоптики прогнозують хмарно з проясненнями. У південній частині, східних, Дніпропетровській, вночі і в Черкаській та Кіровоградській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях подекуди туман. Вітер північний, північно-східний, 5 – 10 метрів на секунду.
Вночі у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки (в повітрі) 0...-3 градуси, в більшості північних областей температура +1...+6 (на поверхні ґрунту заморозки 0...-3), на решті території +3...+8; вдень в Україні +7...+12, на Закарпатті до +15 градусів.
Прогноз погоди на 17 жовтня у Києві та в столичному регіоні
Тут також має бути хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північний, 5 – 10 метрів на секунду.
Температура вночі +1...+6 градусів, удень +7...+12; у Києві вночі +3...+5, вдень близько +10 градусів.
Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища
Вночі 17 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 18-19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних областей сильні заморозки 0...-3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).
Погода в обласних центрах
- Київ +9...+11
- Ужгород +12...+14
- Львів +10...+12
- Івано-Франківськ +9...+11
- Тернопіль +9...+11
- Чернівці +9...+11
- Хмельницький +9...+11
- Луцьк +9...+11
- Рівне +9...+11
- Житомир +9...+11
- Вінниця +9...+11
- Одеса +10...+12
- Миколаїв +10...+12
- Херсон +10...+12
- Сімферополь +10...+12
- Кропивницький +9...+11
- Черкаси +8...+10
- Чернігів +8...+10
- Суми +7...+9
- Полтава +9...+11
- Дніпро +9...+11
- Запоріжжя +10...+12
- Донецьк +8...+10
- Луганськ +8...+10
- Харків +8...+10