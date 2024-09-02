До +31 градуса, у 6 областях дощі: якою буде погода в Україні 3 вересня

Останнім часом в Україні початок календарної осені не збігається зі зниженням температури. У вівторок, 3 вересня, погода буде цілком літньою – до +31 градуса. Втім, уночі стовпчики термометрів можуть показувати і +12.

В Укргідрометцентрі кажуть, що літо пануватиме і на початку вересня. А сильні й затяжні зливи ще не очікуються.

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Прогноз погоди в Україні на 3 вересня

Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південно-східній частині, Харківській, вдень і у Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на сході країни вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, у західних областях +12...+17; вдень +26...+31, у східних областях +23...+28; в Карпатах вночі +9...+14, вдень +20...+25 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут також мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура вночі +15...+20 градусів, удень +26...+31; у Києві вночі +18...+20, вдень +28...+30 градусів.

Погода в обласних центрах

Київ +28...+30

Ужгород +30...+32

Львів +28...+30

Івано-Франківськ +29...+31

Тернопіль +29...+31

Чернівці +30...+32

Хмельницький +29...+31

Луцьк +28...+30

Рівне +28...+30

Житомир +29...+31

Вінниця +29...+31

Одеса +30...+32

Миколаїв +29...+31

Херсон +29...+31

Сімферополь +26...+28

Кропивницький +28...+30

Черкаси +28...+30

Чернігів +27...+29

Суми +26...+28

Полтава +26...+28

Дніпро +27...+29

Запоріжжя +27...+29

Донецьк +24...+26

Луганськ +26...+28

Харків +25...+27

Прогноз погоди в Україні на 3 вересня / Укргідрометцентр