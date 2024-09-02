До +31 градуса, у 6 областях дощі: якою буде погода в Україні 3 вересня
Джерело:Укргідрометцентр
Останнім часом в Україні початок календарної осені не збігається зі зниженням температури. У вівторок, 3 вересня, погода буде цілком літньою – до +31 градуса. Втім, уночі стовпчики термометрів можуть показувати і +12.
В Укргідрометцентрі кажуть, що літо пануватиме і на початку вересня. А сильні й затяжні зливи ще не очікуються.
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Прогноз погоди в Україні на 3 вересня
Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У південно-східній частині, Харківській, вдень і у Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду, на сході країни вдень подекуди пориви 15 – 20 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, у західних областях +12...+17; вдень +26...+31, у східних областях +23...+28; в Карпатах вночі +9...+14, вдень +20...+25 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут також мінлива хмарність, без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура вночі +15...+20 градусів, удень +26...+31; у Києві вночі +18...+20, вдень +28...+30 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +28...+30
- Ужгород +30...+32
- Львів +28...+30
- Івано-Франківськ +29...+31
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +29...+31
- Луцьк +28...+30
- Рівне +28...+30
- Житомир +29...+31
- Вінниця +29...+31
- Одеса +30...+32
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +29...+31
- Сімферополь +26...+28
- Кропивницький +28...+30
- Черкаси +28...+30
- Чернігів +27...+29
- Суми +26...+28
- Полтава +26...+28
- Дніпро +27...+29
- Запоріжжя +27...+29
- Донецьк +24...+26
- Луганськ +26...+28
- Харків +25...+27