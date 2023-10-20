Тепло повертається: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня

20 жовтня 2023, 14:42
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Джерело:

Укргідрометцентр

У суботу знову будуть пориви вітру, але вже без дощу. Середня температура становитиме +15...+20 градусів, найхолодніше на Півночі та Сході.

Якщо п'ятниця була дощовою, то у суботу 21 жовтня прогнозують потеплішання. Дощів у більшості регіонів синоптики не обіцяють, тому сміливо плануйте осінні пікніки, прогулянки та інші активності всією родиною. Нехай відпочинок приносить радість!

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Якою буде погода в Україні 21 жовтня

На українців очікує мінлива хмарність без опадів, лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях дощі. Вночі та вранці на Півночі місцями туман.

Вітер південно-західний, удень на Лівобережжі з переходом на східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Прикарпатті місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду, в Карпатах 20 – 25 метрів на секунду.

Температура вночі становитиме +8...+13 градусів, на Заході та Півдні +14...+18 градусів. Удень у більшості областей буде +23...+28 градусів, у північній частині та східних областях +17...+22 градуси, на північному сході +6...+11 градусів.

Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні

Тут буде мінлива хмарність, уночі прогнозують дощ, удень без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.

Температура у Київській області вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси, на півночі області +11...+13 градусів. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.

Погода в обласних центрах

  • Київ +17...+19
  • Ужгород +23...+25
  • Львів +21...+23
  • Івано-Франківськ +23...+25
  • Тернопіль +23...+25
  • Чернівці +25...+27
  • Хмельницький +24...+26
  • Луцьк +20...+22
  • Рівне +21...+23
  • Житомир +17...+19
  • Вінниця +25...+27
  • Одеса +27...+29
  • Миколаїв +25...+27
  • Херсон +24...+26
  • Сімферополь +25...+27
  • Кропивницький +25...+27
  • Черкаси +24...+26
  • Чернігів +10...+12
  • Суми +8...+10
  • Полтава +17...+19
  • Дніпро +24...+26
  • Запоріжжя +23...+25
  • Донецьк +20...+22
  • Луганськ +14...+16
  • Харків +17...+19


Прогноз погоди в Україні на 21 жовтня / Укргідрометцентр

Автор: Ірина Чеботнікова