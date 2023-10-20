Тепло повертається: прогноз погоди в Україні на 21 жовтня
Джерело:Укргідрометцентр
У суботу знову будуть пориви вітру, але вже без дощу. Середня температура становитиме +15...+20 градусів, найхолодніше на Півночі та Сході.
Якщо п'ятниця була дощовою, то у суботу 21 жовтня прогнозують потеплішання. Дощів у більшості регіонів синоптики не обіцяють, тому сміливо плануйте осінні пікніки, прогулянки та інші активності всією родиною. Нехай відпочинок приносить радість!
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Якою буде погода в Україні 21 жовтня
На українців очікує мінлива хмарність без опадів, лише вночі та вранці у північній частині, Полтавській, Харківській і Луганській областях дощі. Вночі та вранці на Півночі місцями туман.
Вітер південно-західний, удень на Лівобережжі з переходом на східний, 7 – 12 метрів на секунду, на Прикарпатті місцями пориви 15 – 20 метрів на секунду, в Карпатах 20 – 25 метрів на секунду.
Температура вночі становитиме +8...+13 градусів, на Заході та Півдні +14...+18 градусів. Удень у більшості областей буде +23...+28 градусів, у північній частині та східних областях +17...+22 градуси, на північному сході +6...+11 градусів.
Прогноз погоди у Києві та столичному регіоні
Тут буде мінлива хмарність, уночі прогнозують дощ, удень без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західний, 7 – 12 метрів на секунду.
Температура у Київській області вночі +8...+13 градусів, удень +17...+22 градуси, на півночі області +11...+13 градусів. У Києві вночі +11...+13 градусів, удень +17...+19 градусів.
Погода в обласних центрах
- Київ +17...+19
- Ужгород +23...+25
- Львів +21...+23
- Івано-Франківськ +23...+25
- Тернопіль +23...+25
- Чернівці +25...+27
- Хмельницький +24...+26
- Луцьк +20...+22
- Рівне +21...+23
- Житомир +17...+19
- Вінниця +25...+27
- Одеса +27...+29
- Миколаїв +25...+27
- Херсон +24...+26
- Сімферополь +25...+27
- Кропивницький +25...+27
- Черкаси +24...+26
- Чернігів +10...+12
- Суми +8...+10
- Полтава +17...+19
- Дніпро +24...+26
- Запоріжжя +23...+25
- Донецьк +20...+22
- Луганськ +14...+16
- Харків +17...+19