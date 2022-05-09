Точно має щось там заглохнути, – Кім висміяв парад у Москві
Джерело:телеграм Віталія Кіма
Сьогодні, 9 травня, у Росії проходить жалюгідний військовий парад. Країна стягнула залишки своєї техніки, щоб продемонструвати уявну "міць".
Кім висміяв парад у Москві
Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім не міг промовчати, й висловився щодо цього. Він вкотре висміяв росіян. Відповідне відео Кім опублікував у своєму телеграмі.
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На Росії йде ганебний "парад перемоги". Обов'язково має щось заглохнути у них на Червоній площі. Без цього, напевне, точно не вийде,
– пожартував Кім.
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У Москві проходить ганебний військовий парад
Цього року Кремлю хизуватися нічим. Плани Путіна щодо триденного захоплення України провалилися вщент, а його армія продовжує зазнавати чималих втрат.
Так, на парад у 2022 році зігнали набагато менше техніки, аніж торік. Нема ні важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек", ні машин інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення ", ні зенітного комплексу "Панцир-С". Адже уся ця зброя зараз перебуває в Україні. Значну частину наші бійці вже перетворили на брухт.
Менше на параді й військових. Адже понад 25,6 тисячі загинули в Україні, ще тисячі – поранені. Тому підіграють Путін цьогоріч менше бійців.
Парад без авіації
Аби хоч чимось вразити людей, "родзинкою" путінського параду мав стати повітряний командний пункт Іл-80, який називають літаком "судного дня". У такий спосіб Путін хотів надіслати сигнал Заходу і вкотре нагадати, що має ядерну зброю. Однак і це не судилося. Повітряну частину параду скасували через нібито "погану погоду". Але ми ж знаємо, у чому справа!Цікаво! Російська влада не каже, скільки бюджетних грошей виділили на "шоу". Однак російські ЗМІ пишуть, що лише послуги диктора обійшлися у 500 тисяч рублів, а символіка, зокрема, гергіївські стрічки, прапори, повітряні кульки та пропагандистські брошурки, – у 68 мільйонів рублів.