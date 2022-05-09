Точно має щось там заглохнути, – Кім висміяв парад у Москві

Сьогодні, 9 травня, у Росії проходить жалюгідний військовий парад. Країна стягнула залишки своєї техніки, щоб продемонструвати уявну "міць".

Кім висміяв парад у Москві

Глава Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім не міг промовчати, й висловився щодо цього. Він вкотре висміяв росіян. Відповідне відео Кім опублікував у своєму телеграмі.

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На Росії йде ганебний "парад перемоги". Обов'язково має щось заглохнути у них на Червоній площі. Без цього, напевне, точно не вийде,

– пожартував Кім.

Нове звернення Віталія Кіма: дивіться відео

У Москві проходить ганебний військовий парад

Цього року Кремлю хизуватися нічим. Плани Путіна щодо триденного захоплення України провалилися вщент, а його армія продовжує зазнавати чималих втрат.

Так, на парад у 2022 році зігнали набагато менше техніки, аніж торік. Нема ні важких вогнеметних систем ТОС-1А "Сонцепек", ні машин інженерної системи дистанційного мінування "Уповільнення ", ні зенітного комплексу "Панцир-С". Адже уся ця зброя зараз перебуває в Україні. Значну частину наші бійці вже перетворили на брухт.