Тодішні та теперішні кати, – Зеленський вшанував жертв геноциду кримськотатарського народу

В Україні та світі сьогодні, 18 травня, вшановують пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу. Президент Зеленський записав чергове відеозвернення, у якому провів аналогію між минулими та теперішніми подіями.

Володимир Зеленський зазначив, що кримські татари – це народ, який зумів повернутись додому та зберегти свою правду. Тепер Україна, на жаль, знову переживає ті жахіття, яких довелось пережити тоді.

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Це була свідома тиранія проти цілого народу

Зеленський підкреслив, що цього ж дня минулого року говорив про повернення до Криму. 18 травня 1944 року радянська влада розпочала примусову депортацію корінного народу півострова – кримських татар.

Після страшної війни, яку пережив Крим, вся Україна та Європа, цілий народ поставили на межу виживання. Під час депортації та після неї, коли кримськотатарський народ примусили жити на чужині, майже половина з вимушено переселених загинула.

Це був свідомий злочин тиранії проти народу і проти людяності як такої. Сьогодні ми знову повертаємось до того, що було пережито тоді,

– наголосив глава держави.

Жахливе минуле повторюється

Зеленський додав, що нині все відбувається в умовах, коли нащадки страшної тиранії не лише знову намагаються позбавити кримських татар їхнього дому, ще з 2014 року, але й прагнуть відібрати дім вже у всього багатомільйонного українського народу – у всіх, хто живе на нашій землі.

Значні території – під окупацією російської армії. Там створені так звані "фільтраційні" табори, через які проводять сотні тисяч людей. Окупанти знищують наші міста і села. Вони змусили понад 12 мільйонів українців та українок полишити свої домівки. І знову, як і 78 років тому, примусово депортують сотні тисяч наших людей на чужину,

– провів аналогію Зеленський.

Президент нагадав, що минулого року цього ж дня у своєму зверненні цитував рядки вірша кримськотатарської поетеси Лілі Буджурової "Коли ми повернемось". Він підкреслив, що цьогоріч ми доводимо – Україна справді повертається, повертається і народ.

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За словами глави держави, Росія у своєму вторгненні черпає натхнення з найгіршого, що світ бачив у 40-х роках минулого століття та підіймає з попелу жахіття того часу. Разом з тим це спонукає нас, українців, повертати окупантів до того, що пережили усі антилюдські режими – їхнього програшу.

Територія північних областей нашої держави вже звільнена, ми повертаємо Харківщину. Захисники і захисниці стримують найбільш відчайдушні зусилля окупантів на Донбасі. ЗСУ одночасно відбивають атаки російських військ і на Півдні. Ми захищаємо Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, і пам'ятаємо про кожне місто і громаду, які ще перебувають в окупації. Я завжди підкреслюю: у тимчасовій окупації. І, звичайно, ми пам'ятаємо про Крим,

– наголосив президент.

Росія неодмінно відчує свої втрати

До слова, Зеленський підкреслив, що окупаційні війська вже зазнали в Україні таких поразок, яких Росія не бачила протягом десятків років у різних війнах. Безліч росіян під впливом пропаганди відмовляються визнавати, наскільки великі їхні втрати – у людях, економіці, культурі та майбутньому. Втім життя, переконаний президент, змусить їх відчути ці втрати.

Глава держави додав, що у 1944-у році тодішні кати були впевнені, що жоден із примусово переселених кримських татар ніколи не повернеться на рідний півострів. Теперішні кати також були переконані, що у них все вийде, втім ми витримали й боремось, щоб повернути кожен куточок нашого дому.

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Зеленський підписав важливий закон

Сьогодні, 18 травня, Володимир Зеленський підписав важливий закон про соціальний і правовий захист осіб, які постраждали унаслідок збройної агресії проти України. Він покликаний захистити усіх мирних людей, які зазнали репресій від окупантів і яких взяли у полон.

Цей закон, зокрема, для Нарімана Джелялова і багатьох інших, хто у Криму, у своєму рідному домі, позбавлений чужинцями волі. Для тих, хто утримується у тюрмах на півострові або вивезений в Росію. Цей закон для рідних і близьких усіх бранців Кремля – у Донецьку, Луганську, в усіх тих районах і у Криму. Для усіх, хто зазнав знущань ворога,

– пояснив президент.

Володимир Зеленський вшанував жертв геноциду кримськотатарського народу: дивіться відео