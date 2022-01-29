Токаєв переконує, що війська ОДКБ не зробили жодного пострілу в Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запевнив, що, мовляв, Росія не висувала жодних умов перед введенням військ ОДКБ до Казахстану. Ба більше, глава держави переконує в тому, що вони не здійснили жодного пострілу.

Про це Токаєв повідомив в інтерв'ю телеканалу "Хабар-24". Москва, каже президент, не висунула жодних попередніх умов перед тим, як відправити війська у Казахстан.

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Токаєв переконує, що з Росією лише "дружні відносини"

Токаєв переконує, що у Кремлі не казали нічого про те, що "розрахуватись доведеться потім". Це, впевнений глава держави, через те, що Росія для Казахстану – союзна держава. Хоча у ЗМІ активно писали про те, що тепер Нур-Султан буде постійно йти на поступки Москві після цієї військової послуги.

Президент Казахстану запевнив, що війська ОДКБ "поводились мирно" на казахській території. Мовляв, жодного пострілу вони не зробили. Начебто, лише прибуття "миротворців" здійснило психологічний тиск на "бандитів"

Із самого початку було досягнуто домовленості, що цей контингент виконуватиме функції забезпечення, тобто охорону стратегічних об'єктів. З рештою питань ми самі розберемося. Нам потрібен був тил,

– сказав Токаєв.

Контингент ОДКБ покинув Казахстан 19 січня

Контингент ОДКБ прибув на територію Казахстану 5 січня – після того, як з цим проханням Токаєв звернувся до країн Організації договору про колективну безпеку. Вивели усіх військових 19 січня.

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Що відомо про місію військ ОДКБ на території Казахстану:

5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв назвав протестувальників "терористами" і попросив допомоги в країн ОДКБ.

Першою розпочала відправляти десантників та військову техніку в Казахстан Росія

Ці так звані "миротворці" мали охороняти адміністративні будівлі, проте дозвіл стріляти їм надали.

Токаєв заявив про те, що місія завершилась, 13 січня розпочалось виведення військ.

Про виведення військ ОДКБ з Казахстану: дивіться про це у WTF