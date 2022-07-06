Путін передав привіт Казахстану та ЄС: що трапилося
Джерело:фейсбук Андрія Клименка
Росія передає черговий привіт Казахстану. І не тільки, Європейському Союзу також.
Фактично – це загроза втрати на європейському ринку 7 – 8 мільйонів тонн нафти за місяць. Наслідки зрозумілі.
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Чому?
Тому що президент Казахстану Токаєв провів телефонну розмову із головою Євроради Шарлем Мішелем і фактично натякнув, що Казахстан готовий замінити нафту з Росії на ринку Євросоюзу.
І це фактично відбувається (дивіться нашу таблицю).
Таблиця з фейсбуку Андрія Клименка
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Прогнози
Ми, до речі, прогнозували такий розвиток подій вже не вперше (дивіться фото – прогноз від 26/06/2022).
Прогноз із фейсбуку Андрія Клименка
На наступному фото – наш прогноз від 23/05/2022…
Прогноз із фейсбуку Андрія Клименка
Отже, Росія намагається екстреними заходами негайно вказати Казахстану його стійло в російській стайні. Заходи екстраординарні. Це 2/3 нафтового експорту Казахстану. Звичайно, казахи намагатимуться негайно шукати альтернативні шляхи. На Каспії вони стикнуться з тією ж РФ...
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