Росія готується до українського наступу на Токмак, – розвідка Британії

Збройні Сили продовжують контрнаступ на Мелітопольському напрямку. У оборонному відомстві Великої Британії переконані, що Росія боїться боїв за Токмак на Запоріжжі, активно до них готуючись.

Неділя, 17 вересня, це уже 571 доба широкомасштабної російсько-української війни. Британські розвідники описали, як просувається український контрнаступ станом на цей час в Запорізькій області та розповіли про проблеми для Росії.

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Загарбники бояться наступу ЗСУ на Токмак

Як написали у міноборони Британії, останніми днями російські війська, вочевидь, посилили свою оборону навколо окупованого Токмака на Півдні України. Поки місто розташоване за 16 кілометрів від лінії фронту.

Росія, ймовірно, розгортає додаткові блокпости, протитанкову оборону типу "їжак" і копає нові траншеї в цьому районі. Їх утримує 58-а загальновійськова армія (Південного військового округу – 24 Канал),

– йдеться у джерелі.

Окрім того, там зазначено, що Токмак готується стати опорою другої магістральної лінії оборони Росії: "Покращення оборони міста, ймовірно, вказує на зростаючу стурбованість Росії щодо тактичного проникнення України на першу головну лінію оборони на півночі", – припустили в Лондоні.

Де розташоване місто Токмак на Запоріжжі: дивіться на карті від DeepState

Зверніть увагу! Токмак розташований на Мелітопольському напрямку. Там триває просування української армії в районах таких населених пунктів, як Новопрокопівка та Вербове Запорізької області.

"Наші воїни продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, змушують ворога відходити із займаних позицій", – повідомили в Генштабі 17 вересня.

В Інституті вивчення війни констатували, що Збройні Сили України здійснили значний тактичний прорив уздовж нинішньої лінії оборони російських окупантів на Запоріжжі. Це змусило загарбників стягувати "елітні" військові підрозділи на цей напрямок.