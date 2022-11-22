Для окупантів знову недобрий вечір: у Токмаку пролунало кілька вибухів

Вечір 22 листопада для окупантів у Запорізькій області знов виявився неспокійним. До ворога вчергове завітало "бавовнятко".

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він розповів, що одразу 6 гучних вибухів пролунали у тимчасово окупованому Токмаку.

Важливо У Токмаку вночі палав ворожий склад із технікою та окупантами: ймовірно, є загиблі

Наразі інформація щодо ударів по позиціях ворога уточнюється.

Черговий недобрий вечір для окупантів Запорізької області,

– написав Федоров у телеграмі.

У Токмаку лікарня заповнена пораненими окупантами

Зауважимо, що на Запоріжжі регулярно розцвітає "бавовна". Один з нещодавніх потужних ударів наші бійці завдали 23 жовтня. Удар був настільки сильним, що для "трьохсотих" вже не вистачає місць у медзакладах. Міський голова Мелітополя зазначив, що у Токмаку прилетіло у місце розташування окупантів.

"ЗСУ знову влучили точнісінько в ціль! Медики були вимушені працювати і вночі, аби надати допомогу всім "трьохсотим", – підкреслив Іван Федоров.

Також міський голова Мелітополя зазначив, що є інформація щодо великої кількості загиблих. Однак, вона потребує уточнення.

Втрати окупантів щодня більші

Українські військові ліквідували вже 85 тисяч російських окупантів. Лише за минулу добу, 21 листопада, вони відправили на "концерт Кобзона" 400 ворогів. Чисельність російського війська зменшується кожного дня. Ворог втрачає не лише бійців, а й величезну кількість дорогої техніки.

Втрати ворога у техніці станом на 22 листопада

Танків – 2895 (+3);

бойових броньованих машин – 5827 (+5);

артилерійських систем – 1882 (+12);

РСЗВ – 395 (+2);

засобів ППО – 209;

літаків – 278;

гелікоптерів – 261;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537;

крилатих ракет – 480;

кораблів /катерів – 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4393 (+15);

спеціальної техніки – 161.

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