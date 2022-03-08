Все буде Україна: у Токмаку та Бердянську відбулись мітинги проти російських окупантів

У Токмаку та Бердянську 8 березня відбулись мітинги за Україну. Люди вийшли на вулиці, щоб протестувати проти окупації рідних міст військами Росії.

Зокрема, у Токмаку на центральну площу вийшли тисячі людей. З собою протестувальники принесли синьо-жовті прапори. Очевидці зазначають: з дня на день кількість протестувальників зростає.

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Акція у Бердянську

Жителі Бердянська щодня виходять на мирний мітинг.

Спершу протестувальники прямують через місто на Приморську площу, а згодом повертаються на центральну площу, співаючи гімн. Не розходяться протестувальники аж до темряви.

Мітинг відбувається на центральній площі Бердянська. Виступають всі охочі. Люди дружньо вигукують патріотичні гасла: Слава Україні, Героям Слава, смерть ворогам, також Путін – х**ло, російський корабель іди на**й,

– розповіла місцева мешканка.

Люди розповідають, що Бердянськ не здається. Все буде Україна.

Протести проти окупантів: дивіться відео

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