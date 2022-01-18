"Только на русском": відома IT-компанія потрапила в скандал через мову
Джерело:фейсбук Богдана Мельника
У Києві відома білоруська IT-компанія Andersen People потрапила у скандал. Її співробітники відмовили чоловікові у наступному етапі співбесіди через українську мову.
У компанію Andersen People намагався влаштуватися Богдан Мельник. Він оприлюднив у мережі фото листування з менеджеркою з підбору персоналу.
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IT-компанії не хотіла брати на роботу через мову
Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії лише тому, що я розмовляю українською,
– написав чоловік.
Він уточнив, що білоруська компанія Andersen People, в яку він і хотів влаштуватися на роботу, має офіси в 6 містах України. Інцидент трапився в Києві.
В опублікованому листуванні йдеться про те, що представниця компанії спершу сказала чоловікові, що їх зацікавив його досвід, і вакансії є. Вона запропонувала перейти до наступної співбесіди. Однак уточнила, чи спілкується він російською.
Богдан Мельник відповів, що може спілкуватися російською, однак з іноземцями. Натомість менеджерка пояснила, що у компанії співробітники спілкуються між собою "тільки російською мовою".
"Я зрозуміла вас, на жаль, спілкування у нас всередині команди російською, дякую, що приділили час", – написала менеджерка. Зробила це, звісно, мовою держави-агресорки.
Листування чоловіка з менеджеркою ІТ-компанії / Фейсбук Богдана Мельника
Мовний скандал з вчителькою у Києві
- У столичному ліцеї №303 вчителька відмовилася вести урок українською мовою на прохання учня. Вона заявила, що "пишається тим, що не українка, а русская".
- За словами заступниці директора, педагогині, яка працює в навчальному закладі 5 рік, оголосили догану. Вона продовжувала виконувати свої обов'язки, але пообіцяла звільнитися.
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Текст допису Богдана Мельника:
Мова та українізація або як мені роботу пропонували
Виявляється, незалежно від свого професійного рівня, володіння англійською та інших навичок, я не можу працювати в компанії, яка має офіси в 6 містах України, виключно тому, що я розмовляю українською. Мова про компанію Andersen, вона ж Andersen People.
Уповноважений із захисту державної мови, топовий роботодавець в Україні за версією спільноти DOU, відмовив мені в наступному етапі співбесіди лише тому, що я розмовляю українською в Україні. І це київський офіс.