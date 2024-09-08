У російському Тольятті загорівся завод "АвтоВАЗ": над місцем пожежі видно дим

У Росії стає все неспокійніше. Стало відомо, що у російському місті горить завод автомобілів.

Російські телеграм-канали пишуть, що у російському місті Тольятті горить завод "АвтоВАЗ". На місці пожежі видно дим, передає 24 Канал.

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Спалахнула пожежа

Російські ЗМІ пишуть, що пожежа сталася на металургійному виробництві автогіганта. Займання відбулось у 2 корпусі.

Запалила формувальна лінія на площі 50 квадратних метрів. Співробітники встигли евакуюватись, ніхто не постраждав.

У Тольятті спалахнула пожежа: дивіться відео

Пожежу на складах з паливом у Пролетарську Ростовської області повністю ліквідовано. Нафтобаза палала більш ніж два тижні.

Росіяни не могли загасити масштабну пожежу нафтобазі у Пролетарську Ростовської області з 18 серпня.