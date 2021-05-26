Томаш Фіала – новий власник "Української правди"

Новим власником видання "Українська правда" став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала. За умовами угоди, яку він уклав з редакторкою-засновницею ЗМІ Оленою Притулою, 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Сторони домовились про те, що редакційна політика видання та підходи до роботи залишаться без змін.

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В "Української правди" новий власник

Редакторка та засновниця "Української правди" Олена Притула та генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала уклали угоду, яка передбачає, що 100% корпоративних прав на видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Команда ЗМІ на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою продовжить працювати в тому ж форматі, що і раніше. Співпраця з Оленою Притулою теж збережеться, вона продовжуватиме виконувати роль редакторки-засновниці.

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