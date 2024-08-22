Займалася альпінізмом до ста років: 116-річна японка стала найстарішою людиною у світі

Титул найстарішої людини на планеті отримала 116-річна Томіко Ітоока з Японії. Секретом її довголіття є тривалі прогулянки у горах.

Томіко Ітоока з'явилася на світ 23 травня 1908 року і живе досі. Її вік було підтверджено американською дослідницькою групою в галузі геронтології.

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Секрет довголіття в активному ритмі житті

Жінка, яка народилася і виросла в Осаці, виховує чотирьох дітей. Під час Другої світової війни вона управляла текстильною фабрикою свого чоловіка.

Після його смерті в 1979 році вона жила сама в префектурі Нара і любила підійматися на гору Нідзе.

У 70 років Ітока захопилася альпінізмом і двічі підкорювала вершину гори Онтаке, висота якої становить 3067 метрів. У віці 100 років вона продовжила цю справу і без допомоги тростини піднялася довгими кам'яними сходами до японського храму Асія.

За словами рідних, ці тривалі походи і є секретом її довголіття.

Цікаво. Ітоока вважається найстаршою людиною в Японії (і в Азії загалом) із грудня 2023 року після смерті 116-річної Фуси Тацумі.