У російському Томську річка вийшла з берегів і розмила автомобільну дорогу: епічні кадри

Росію продовжує затоплювати "велика вода", змушуючи людей лишати свої домівки й евакуюватися. Цього разу постраждало від повені й російське місто Томськ.

У цьому населеному пункті річка вийшла з берегів та розмила автомобільну дорогу. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми У Росії великі паводки: у Томську ситуація майже критична, є ризик для Новосибірської області

У Томську вода з річки розмила автомобільну дорогу

У російському місті Томськ внаслідок паводка розмило насипну дамбу й обвалило частину плит, що укріплюють лівобережну частину мосту через річку Том. Рівень води продовжує зростати.

Очевидці також діляться кадрами з місця подій, де можна побачити, як "велика вода" розмила автомобільну дорогу. Це спричинило значні проблеми для водіїв у місті.

У Томську вода розмила автомобільну дорогу: дивіться відео

За даними російських пропагандистів, рівень води в річці Том біля річкового вокзалу в Томську піднявся на 14 сантиметрів і сягнув 761 сантиметра, перевищивши небезпечну позначку в 750 сантиметрів. В результаті в чотирьох сільських населених пунктах регіону оголошено надзвичайний стан.

Підвищення рівня води також завдало значної шкоди, зокрема, зруйнувало ділянку дороги, що веде до озера Сінна Кур'я. У відповідь на це місцева влада вирішила розібрати ділянку дороги вздовж Кур'ї, щоб зменшити тиск і перенаправити потік води.

У Томську розмило насипну дамбу / Фото російських ЗМІ

У заяві міської адміністрації повідомляється, що на річці Том в районі річкового вокзалу і села Казанка утворилися два щільних затори. Ці затори спричиняють ускладнення гідрологічної ситуації. Фахівці планують запустити в небо квадрокоптери, як тільки дозволить погода і розсіється туман над Томом.

Також рівень води в річці Том біля Лагерного саду у Томську піднявся на 99 сантиметрів за одну ніч, сягнувши критичної висоти 860 сантиметрів, що лише на 30 сантиметрів нижче небезпечної позначки. Влада перебуває у стані підвищеної готовності, оскільки очікується подальше підвищення рівня води найближчими днями, що призведе до штормового попередження в регіоні.

Як запобіжний захід, понад 80 осіб було евакуйовано з сіл поблизу Томська. Ситуація в Томську залишається жахливою, набережна біля Комунального мосту розмита, а кількість підтоплених будинків у цьому районі зросла до 138. Крім того, 93 присадибні ділянки в регіоні опинилися під водою через підняття рівня річки.