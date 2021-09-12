ТОП-9 дуже гнучких продуктів для схуднення

Якщо не прив'язуватися ні до якої програми, то потрібно розуміти, що ж їсти для досягнення результату. Далі читайте російською.

При этом эти продукты должны быть супер гибкими, чтобы из них можно было сделать максимально интересный рацион.

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Какие продукты выбирать

1. Овсянка плющеная – эта крупа может быть соленая, может быть сладкая, можно заправить йогуртом, можно молоком, можно водой.

2. Качественный йогурт (без добавок и сахара) – это отличный перекус, который можно разнообразить ягодами, орехами, сухофруктами, а можно использовать как заправку для салатов.

3. Курица – вариантов приготовления масса.

4. Рыба – запекание, засол, на пару, тушение.

5. Орехи и семена.

6. Фрукты и ягоды.

7. Овощи.

8. Яйца – отличный помощник для 1000 блюд.

9. Растительное масло.

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Фрукты, ягоды, овощи, орехи, семена – это то, что придумано природой и то, что нужно есть в самых разнообразных вариантах. Это тот минимум, который должен быть всегда, и из которого можно сделать очень разнообразно все.

Хотя я за то, чтобы в неделю у вас 3 раза менялся гарнир, 2 раза менялось мясо, была 1 порция рыбы или морепродуктов, каждый день – разные овощи и фрукты, еще и масла, чтобы были разные.

Но начать можно с разных вариантов приготовления вот этих 9 основных пунктов.