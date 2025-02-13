Топ-посадовцю СБУ Козюрі, який працював на ФСБ, обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід керівнику штабу Антитерористичного центру СБУ Дмитру Козюрі, який працював на російську ФСБ. Зрадника триматимуть під вартою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми Що відомо про Дмитра Козюру – зрадника, який працював на ФСБ Росії
Козюру відправили під варту
Суд обрав запобіжний захід керівнику Антитерористичного центру СБУ Козюрі у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави – до 11 квітня. Як повідомляють кореспонденти, під час засідання Козюра визнав свою провину.
Під час засідання Козюра повідомив, що служить в СБУ з 2002 року. Коли саме він почав співпрацювати з російською ФСБ, офіційно невідомо. Втім, СБУ підозрює, що Козюра став російським "щуром" з 2018 року.
На засіданні також повідомили, що через месенджер Signal Козюра двічі передавав ФСБ інформацію. У повідомленнях була інформація про наслідки ракетних обстрілів. Крім того, також вдалося зафіксувати, що Козюра передавав окупантам інформацію, що містила держтаємницю.