Топ-10 світових зірок-благодійників: Елтон Джон, Леді Гага та інші

Далеко не всі відомі особистості витрачають гонорари лише на свої примхи і розкішне життя. Багато зірок вважають за правильне допомагати тим, хто цього дійсно потребує.

Пропонуємо добірку 10 зірок-благодійників, які знайшли сенс в тому, щоб жити не тільки заради себе.

Елтон Джон

Найбільше грошей на благодійність з британських зірок витрачає Елтон Джон. Музикант по праву заслужив звання справжнього "короля благодійності", адже він займається цим з 1980-х років і регулярно перераховує частину доходів на фінансування досліджень ВІЛ і СНІДу.

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У 1990-ті співак публічно підтримував підлітка Райана Уайта, який заразився ВІЛ в результаті переливання крові – у нього була гемофілія. Через діагноз з Уайта знущалися в школі – його історія стала символом боротьби проти стигматизації та самої хвороби. Після смерті хлопця Елтон Джон потрапив в реабілітаційний центр, де боровся з алкоголізмом, наркозалежністю і булімією.

У 1992 році він заснував власний фонд боротьби зі СНІДом – крім самого Елтона, туди жертвують Девід Бекхем, Донателла Версаче, Елізабет Херлі, Стінг, Ніл Теннант та інші.

Девід Бекхем

Залишивши футбол, Девід Бекхем, окрім бізнес-проектів, почав займатися філантропією. Так, екс-гравець спільно з UNICEF заснував благодійний фонд "7". Організація, яка взяла свою назву від ігрового номера на футболці спортсмена, допомагає дітям, які стали жертвами жорстокого поводження або страждають серйозними захворюваннями.

Девід Бекхем приєднався до UNICEF – фонду допомоги дітям ООН – в 2005 році. Його дружина Вікторія, до слова, також активно бере участь в добродійності.

Після завершення спортивної кар'єри у мене з'явився вільний час. Я чоловік, батько – у мене четверо прекрасних дітей, які, слава Богу, щасливі і здорові. Мої діти розуміють важливість благодійної роботи, особливо Бруклін, який побував зі мною в багатьох благодійних поїздках. Діти підтримують мене і, сподіваюся, будуть мною пишатися.

Леді Гага

Крім музичної діяльності, Lady Gaga бере активну участь в благодійних акціях.

Після землетрусу на Гаїті у 2010-му, багато зірок працювали разом, щоб відновити те, що було знищено, а також допомагали тим, хто зміг вижити. Гага пожертвувала весь свій гонорар за шоу Monster Ball (продажу з квитків, товари) від 24 січня, а також доходи з її онлайн-магазину; загальна сума склала понад 500 тисяч доларів.

Гага також була дуже активна в акції про підвищення інформативності щодо СНІДу. Разом зі співачкою Сінді Лаупер, вона об'єднала з MAC AIDS Fund's VIVA Glam компанією, яка зібрала понад 160 мільйонів доларів для боротьби зі СНІД/ВІЛ. Всі доходи від покупки товарів VIVA Glam блиск для губ або помади йдуть безпосередньо в фонд надання допомоги інфікованим.

Епатажна Леді Гага у 2017 році спробувала себе у ролі бариста в одній з кав'ярень Лос-Анджелеса. Але стала за прилавок вона не просто заради епатажу, а в рамках свого благодійного проекту "Born This Way". Напої, які були розроблені спільно з Леді Гага, називалися "Чашки доброти".

Кіану Рівз

Кіану Рівз – актор, якому не подобаються багаті особняки і приватні літаки, у нього немає охорони, і він їздить на громадському транспорті. Скромне, не пафосне життя йому подобається більше.

Що стосується благодійності: він є засновником фонду у боротьбі з раковими захворюваннями. Актора спонукала до цього особиста трагедія – його сестра страждає від лейкемії. Марнославство чуже Кіану – він відмовився називати організацію своїм ім'ям. Крім цього, він підтримує всілякі екологічні ініціативи і бореться за права тварин.

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Мадонна

Співачка допомагає нужденним інкогніто і не звикла афішувати благодійні акції, але деякі добрі справи Мадонни не залишаються в таємниці.

Мадонна є активісткою благодійної організації "Відродження Малаві" ("Raising Malawi"). У 2006 році співачка стала прийомною матір'ю – вона усиновила 13-місячного хлопчика Девіда Банду з цієї африканської країни, яка вважається однією з найбідніших в світі. Влітку 2009 року вона стала прийомною мамою для дівчинки Мерсі, яка, як і Девід, родом з Малаві.

В минулому році співачка перерахувала 15 мільйонів доларів для будівництва школи в бідному африканській державі Малаві, а потім відвідала Бразилію, батьківщину свого бойфренда Хесуса Луса, й твердо намірилася допомогти дітям цієї країни теж.

У різний час Мадонна давала благодійні концерти, щоб допомогти жертвам цунамі, повеней та інших природних катаклізмів в Азії. Після землетрусу на Гаїті співачка одна з перших перерахувала постраждалій державі 250 тисяч доларів.

Тобі не потрібно бути привабливим, щоб тебе зрозуміли, тобі не потрібно бути багатим і знаменитим, щоб бути кращим. Ти тільки повинен віддавати більше, ніж у тебе коли-небудь було.

Анджеліна Джолі

Ще у 2001 році, під час зйомок фільму "Лара Крофт", які проходили в Камбоджі, в актриси прокинувся інтерес до філантропії. Саме там Джолі побачила, в яких умовах живуть люди. Вона створила кілька благодійних фондів, які займаються допомогою дітям в Африці.

Красуня Джолі заслужено вважається одним з найбільш щедрих філантропів Голлівуду. Вона їздить по всьому світу, допомагаючи нужденним, регулярно виїжджає до країн третього світу в складі гуманітарних місій, і навіть носить звання посла доброї волі ООН.

У 2013 році актрисі за її заслуги вручили гуманітарний "Оскар".

Ріанна

На відміну від багатьох зірок, епатажна співачка не тільки жертвує гроші на благодійність, а й витрачає власні сили і час на допомогу іншим людям.

У 2017 році вона отримала Гуманітарну премію Гарвардського університету в номінації "Філантроп року" за роботу, пов'язану з фондом Клари і Ліонель, яку вона веде з 2012 року. Фонд названий на честь бабусі і дідуся зірки, і збирає кошти на боротьбу з раком. Також організація активно допомагає дітям з бідних країн здобувати освіту в США: ця діяльність є вкрай важливою на думку Ріанни, і питання доступності освіти для людей з країн третього світу вона обговорювала навіть з видатними політиками на кшталт Еммануеля Макрона. Також вона регулярно проводить благодійні бали Diamond Ball.

Навіть якщо у тебе один долар в кишені, ти можеш допомогти іншим.

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Шарліз Терон

Відома актриса відмінно знає про важке життя африканських дітей – вона народилася і виросла в ПАР. Шарліз Терон щорічно витрачає частину своїх грошей на закупівлю медикаментів в дитячі лікарні в Африці. Крім того, вона допомагає дітям здобути освіту і є одним з авторів проекту з будівництва декількох футбольних майданчиків для молоді за територією великих міст. Шарліз є однією з активісток руху, члени якого виступають за етичне поводження з тваринами.

Я завжди пишалася тим, що родом з ПАР. Я намагаюся допомагати своїй країні. Не потрібно вигравати Оскари, щоб зробити щось хороше.

Леонардо Ді Капріо

Ді Капріо досить рано зрозумів для себе, що накопичені багатства не роблять людину щасливою. Уже в 1998 році він створив благодійний фонд Leonardo DiCaprio Foundation і перевів на рахунки 30-ти різних благодійних організацій 15 мільйонів доларів.

Зараз Леонардо активний еколог. У 2014 році голівудського актора призначили послом миру ООН з проблем клімату на планеті. Він навіть зняв власний документальний фільм про кліматичні зміни. Ді Капріо провів вражаюче розслідування, яке повинно переконати політиків у необхідності переглянути ставлення до екології.

Руйнування нашої планети триває, і ми не можемо дозволити собі це ігнорувати. Ми відповідальні за наше майбутнє і життя нашої планети. Я пишаюся тим, що можу підтримати організації, які працюють над вирішенням цих питань.

Крістіан Бейл

Актор, який прославився роллю в "Бетмені" не сприймає розкіш. Навіть після того, як до нього прийшла слава, Бейл довгий час жив в однокімнатній квартирі разом зі своєю сім'єю, не користувався мобільним телефоном і не наймав охоронців.

Свої гонорари він активно жертвує на благодійні цілі. Так, всю виручку від прокату фільму "Обіцянка" він віддав різним волонтерським організаціям, що працюють з проблемою геноциду в сучасному світі.

А ще він виконав мрію 4-річного малюка, хворого на лейкемію, відвідавши його в костюмі Бетмена.

Багатство для мене нічого не значить. Якби грабіжник увірвався в мій будинок, він би розплакався...

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