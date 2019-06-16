Українка у Мадриді продає унікальні прикраси, а вторговані кошти віддає на потреби армії

Тисячі кілометрів від рідного дому не стали на заваді для Наталії Шпак-Кучер. Вона збирає кошти на потребу української армії в Мадриді. Створює унікальну лінію фольк-аксесуарів та продає їх. На вторгований кошти купує тепловізори та навіть авто для передової.

Наталія Шпак-Кучер вишиває особливий оберіг – один з найдавніших українських орнаментів. Майстриня продає свої вироби, а на вторговані гроші допомагає українській армії.

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Її вітальня схожа на музей української вишивки, якою жінка захопилася вже давно. Вона переїхала до столиці Італії 12 років тому. Хотіла заробити й повернутись, але народження сина змінило її плани. Наталія не очікувала, що в країні почнеться війна.

Волонтерка наголосила, що навіть, якщо вона й не живе в Україні, все одно потрібно допомагати своїй країні. Тож насамперед вона налагодила контакт з українськими волонтерами, які передавали замовлення солдатів. З часом активні діаспоряни у Мадриді об'єднались.



Наталія з сином / Фото з Facebook

Небайдужі українці у Мадриді організовували аукціони, ярмарки, фестивалі. Спільними зусиллями придбали три автомобілі, чималу кількість техніки й оптики. Та з часом збирати гроші ставало все важче, тож жінка підійшла до справи креативно і почала вишивати на замовлення.

Наші предки зашифровували у своїй сорочці всю інформацію про себе: це ім'я, дата народження, день тижня тощо,

– пояснила майстриня.

Роботи Наталії Шпак-Кучер

А найкращою нагородою для самої пані Наталії є символічні подарунки з передової – прапори, які підписані словами подяки українських захисників.